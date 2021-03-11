В Голландии изобрели веселый тест на коронавирус

Для того чтобы тест на коронавирус был достоверным, посетителю необходимо покричать или спеть что-нибудь. Фото: REUTERS

Голландский инженер Питер ван Вис создал устройство для тестирования на коронавирус, которое не имеет ничего общего с мало приятными мазками из носоглотки илианальными пробами, используемыми в Китае.

Устройство, созданное изобретателем, представляет собой небольшую герметичную будку, напоминающую телефонную, в которой установлен промышленный очиститель воздуха.

После того, как человек заходит в будку, установка включается и в течение некоторого времени частицы, выделяемые организмом, собираются для последующего исследования.

Для того чтобы тест был достоверным, посетителю необходимо покричать или спеть что-нибудь.

Те, кому довелось испытывать изобретение ван Виса, утверждают, что помимо прочего, это дает прекрасную возможность снять стресс, передает Reuters.

Питер ван Вис возле его уникальной кабины для тестирования. Фото: REUTERS

– Всегда очень приятно кричать, когда тебя никто не слышит. Я думаю, это хороший способ медитации. Это весело!

Для проверки своего изобретения инженер установил одну из кабинок поблизости от одного из медцентров в Амстердаме и предлагает всем желающим сравнить результаты традиционного теста и полученного новаторским способом.

По мнению ван Виса, подобными устройствами можно оснастить места массового скопления людей, например, при проведении спортивных соревнований или концертов.

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