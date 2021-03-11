Квартиру москвича продадут с торгов за снос несущей стены в комнате

Фото квартиры во время перепланировки, предоставлено Мосжилинспекцией.

Ремонт в квартире может оставить москвича из Северного района столицы без собственного жилья. Мосжилинспекция обратилась в суд с иском о продаже с публичных торгов трешки с незаконной перепланировкой. Нарушитель самовольно снес несущую стену и отказывается ее восстановить.

- В Бутырский районный суд подано исковое заявление о продаже с публичных торгов квартиры в доме 169, корпус 1 по Дмитровскому шоссе, - сообщили в Мосжилинспекции. - При этом судом уже удовлетворено наше ходатайство о принятии мер по обеспечению иска. В частности, наложен арест на указанное недвижимое имущество. Инспекция предусмотрительно добилась ареста на проведение сделок с квартирой, где выполнена незаконная перепланировка, чтобы во время рассмотрения основного иска не допустить смены собственника.

История тянется уже не первый месяц. Пока хозяин «нехорошей» квартиры крушил у себя стену, его обеспокоенные соседи сообщили об этом в Мосжилинспекцию. Во время проверки выяснилось, что собственник трешки объединил кухню с жилой комнатой. Для этого снес два участка несущей стены так, что получились проходы и широкая колонна между ними. На ней он устроил портал для телевизора.

Инспекторы потребовали вернуть стену на место. Вдобавок нарушителю выписали штраф в 2 тысячи рублей за незаконную перепланировку. Потом ему прилетел ещё один штраф в 500 рублей за неисполнение предписания Мосжилинспекции. Москвич штрафы оплатил, но поставить стенку на место отказался. Тогда его оштрафовали в третий раз - на 5 тысяч рублей за неисполнение судебного решения.

- Исчерпав все возможные меры административного воздействия, пришлось перейти к крайней мере в отношении злостного нарушителя – лишении его прав собственности, подаче иска о продаже квартиры с публичных торгов, - отметили в Мосжилинспекции.

Впрочем, у нарушителя ещё есть шанс не лишиться крыши над головой. Достаточно только восстановить несущую стену в квартире. Иначе по решению суда жильё уйдёт с молотка.

- После этого бывший собственник получит вырученную на торгах сумму за вычетом расходов на исполнение судебного решения, - объяснили в Мосжилинспекции. - А новый собственник квартиры будет обязан вернуть ее в прежнее состояние.

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