Гадалка наворожила миллиардеру любовь и семейное счастье, а через полгода его нашли мертвым в лесу

Тело Владимира Московцева нашли в его автомобиле в декабре 2019 г. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В декабре 2019-го житель подмосковной деревни недалеко от Домодедова вечером возвращался на машине домой и заметил стоящую на пустыре у леса «Вольво». Мысленно пожал плечами: мало ли кто там остановился. Может, влюбленная парочка решила «пошалить» подальше от любопытных глаз. Но утром, когда ехал на работу, снова обратил внимание на иномарку. За ночь она никуда не делась. И то ли любопытство взяло верх, то ли предчувствие нехорошее. Решил проверить, все ли с этой машиной в порядке. Подошел, вглядываясь в окна. И тут же отшатнулся. Внутри сидел человек, завалившийся грудью на руль. В голове кровавая рана - пуля прошла навылет.

Приехали полицейские. Личность убитого выяснили быстро - документы были при нем. Валерий Московцев. 50 лет. Москвич.

Начали выяснять прочие анкетные данные. Валерий Московцев оказался владельцем длинного списка недвижимости. Бывшие цеха в промзонах, склады, большие площади в центре Москвы, которые сдаются в аренду под модные элитные бутики. Плюс еще несколько разнопрофильных фирмочек. Как говорят, на круг все его активы оценивались в сумму около 1 миллиарда рублей.

ДОЛЖНИКИ ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ

Изначально дело выглядело «глухарем». Но следователям (делом занималось ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области) удалось постепенно распутать этот клубок, где оказались замешаны женщины, деньги и даже якобы «мистические силы».

Одна из первых версий появилась, когда узнали новые детали деятельности Московцева.

Он был не просто рантье, живущий на аренду от своей недвижимости. Московцева многие знали как человека, выдающего займы и микрокредиты под залог квартир. Под «хорошие» проценты. Уже после смерти бизнесмена выяснилось, что на него даже заявления в полицию писали.

Например, женщине-инвалиду с юго-востока Москвы нужны были деньги на лечение. Банки нужную сумму не давали. А Московцев дал. 3 миллиона рублей. Под залог квартиры. Как рассказывала женщина, они подписали документы, все как полагается. Вот только прописанных в бумагах денег москвичка так и не дождалась. То есть контракт есть, а денег - нету. Но по документам как будто есть. Московцев обещал вот-вот отдать, а вскоре женщина узнала, что на нее подали в суд - бизнесмен заявил, что должница в говоренные сроки деньги не вернула, поэтому квартира переходит в его собственность…

История, надо сказать, мутная. По заявлению назначили проверку, но завершить не смогли.

Тогда предположили, что убийство Валерия Московцева напрямую связано с его непростой «работой». Очевидно, что врагов у него было много. В том числе и среди прогоревших на московцевских процентах предпринимателей. А загнанные в угол люди порой могут совершать самые отчаянные поступки… Начали искать зацепки среди этой братии. Но постепенно картина этого убийства сложилась в такой паззл - ну просто срочно зовите Донцову!

РАДИ ЛЮБВИ УШЛА ОТ МУЖА С РЕБЕНКОМ

Чтобы разобраться в смерти раньте Московцева, непременно следует рассказать о его жизни.

А жизнь бизнесмен очень любил. И очень любил женщин. В свой «полтинник» он продолжал крутить романы и ухлестывать за красавицами. И денег на это никогда не жалел. На содержании у предпринимателя было сразу несколько дам. Любовницы и детей ему рожали. Московцев великодушно поддерживал эти «семьи» деньгами. Но при этом ни разу в жизни ни на ком официально не женился.

Эффектная брюнетка Венера Айгинина познакомилась с Московцевым еще в начале 2000-х. Валерий был на четыре года старше. Обходительный (и что немаловажно - богатый) мужчина мгновенно ее очаровал. Роман завертелся таким волчком, что Венера ради нового ухажера даже развелась с мужем и ушла от него с ребенком. Своему новому мужчине Айгинина в итоге родила еще троих сыновей. Надеялась, что ради наследников Московцев на ней женится. Но бизнесмена все устраивало, идти в ЗАГС он не собирался ни с Венерой, ни с другими своими содержанками. И Венера Айгинина решила эту ситуацию изменить.

Венера Айгинина познакомилась с Московцевым еще в начале 2000-х. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- В какой-то момент женщина начала убеждать любовника, что на него кто-то насылает порчу, - рассказывает «Комсомольской правде» Андрей Воронин, следователь первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. - Потом он вдруг обнаружил у себя в машине свое фото, на котором кто-то зашил ему, Московцеву, рот. Венера сразу заявила: «Кто-то из конкурентов тебе подкинул! Нужно срочно снимать порчу». В общем, она убедила гражданского мужа идти к гадалке.

«ЖЕНИТЬСЯ ТЕБЕ НАДО!»

Гадалка, едва взглянув на клиента, всплеснула руками: «Порча на тебе! Страшная порча»! Со слов «волшебницы» выходило: если Московцев будет продолжать вести такую разгульную жизнь, его мужская сила исчезнет (в разговоре был упомянут глагол «отвалится»), а дети начнут умирать.

- Она убедила его, что нужно остепениться, завести полноценную семью, жениться на любимой женщине, - продолжает следователь.

На самом деле фото с зашитым ртом в машину к любовнику подкинула Венера. Она же предварительно заплатила гадалке, чтобы во время сеанса та уговорила бизнесмена жениться на ней, Айгининой. Валерий Московцев был человеком рассудительным, хитрым даже (прошел через жернова 90-х!), но «волшебнице» почему-то поверил.

Венера заплатила гадалке, чтобы во время сеанса та уговорила бизнесмена на ней жениться. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Расписались. Венера, казалось, была наконец-то счастлива. У детей появился официальный отец. И вдруг через полгода после женитьбы Валерия Московцева находят в машине с простреленной головой…

«ОН НЕ СОБИРАЛСЯ БЫТЬ КИЛЛЕРОМ»

По биллингу установили, что в последние часы жизни Московцева в машине с ним находился 33-летний Камиль Жарков. Уроженец Узбекистана имел с Валерием кое-какие дела - был у них совместный бизнес в сфере такси. Жарков задолжал Московцеву крупную сумму денег. А отдавать было нечем. Так что мотивы имелись. Жаркова задержали.

И многие действительно думали, что тот застрелил старшего товарища из-за финансовых разногласий. На самом деле следователи в этот момент незаметно подбирались к заказчику преступления.

Киллер Камиль Жарков на следственном эксперименте. Фото ГСУ СК России по Московской области.

- Разумеется, после убийства опрашивают родственников - когда последний раз выходил на связь, были ли враги, не получал ли угрозы, - говорит Андрей Воронин. - Опрашивали и Венеру Айгинину. Она сказала, что не знает, куда в тот день должен был ехать муж и с кем он был.

Позже, когда проверили последние звонки на телефон Московцева, стало понятно, что его супруга лжет. На самом деле они созванивались незадолго до его убийства. И, вероятно, жена все-таки знала, куда он едет и зачем.

В итоге, когда Жаркову выложили все собранные против него улики, тот согласился сотрудничать и начал говорить.

- В августе 2019-го, спустя месяц после свадьбы, Венера Айгинина вызвала Жаркова на разговор, - рассказывает следователь. - Она предложила убить Московцева. В качестве гонорара - 50 миллионов рублей. Но с условием, что деньги она выплатит, как только получит наследство дорогого мужа. Жарков согласился, но при этом сам он не собирался быть киллером. Убить Московцева он уговорил своего знакомого, которому пообещал 3 миллиона рублей.

ДЕНЬГИ НА БОЧКУ! И МАШИНУ ВПРИДАЧУ

Новые союзники начали подготовку. Раздобыли пистолет ТТ, патроны к нему. И даже накладную бороду для киллера купили. Назначили день Икс. Но подельник Жаркова внезапно передумал. Потребовал, чтобы ему заплатили всю сумму заранее. И еще в качестве «бонуса» - машину Московцева. (Вероятно, ее он собирался продать на запчасти). Но Айгинина и Жарков попросили подождать, когда женщина станет наследницей. «Киллер» не согласился. И тогда Жарков решил, что все сделает сам.

- Они разработали новый план. Венера Айгинина убедила мужа, что для окончательного снятия порчи ему нужно поехать в Подмосковье на прием к некоему сильному «шаману». Вместе с Московцевым поехал Жарков. Никакого шамана не было. Адрес в лесу, который вбили в навигаторе, на самом деле - просто более-менее глухое место.

Как только машина Московцева остановилась, сидевший на заднем сидении Камиль Жарков выстрелил ему в голову. Выскочив из машины, он прошел какое-то расстояние по дороге и вернулся в Москву на такси.

Когда в интернете появились новости об убийстве бизнесмена Валерия Московцева, давешний товарищ, который отказался быть киллером, снова вышел с Жарковым на связь. Начали писать ему SMS-сообщения. Теперь он требовал денег за молчание. Мол, или заплатите мне, сколько договаривались, или хуже будет.

Жарков это все с телефона удалил, конечно. Но новейшая техника, которую используют криминалисты Следственного комитета, умеет доставать из гаджетов любую когда-либо удаленную информацию. Эти сообщения в итоге тоже стали важными уликами в уголовном деле.

Дело Камиля Жаркова недавно было передано в суд. Мужчина полностью признает свою вину. За убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору и незаконный оборот оружия ему светит до пожизненного заключения.

Сейчас следователи ГСУ СК России по Московской области продолжают расследование по Венере Айгининой, которую обвиняют в организации заказного убийства, и третьему подельнику (подготовка к убийству по найму). Оба сейчас находятся в СИЗО.

А вот гадалке, без ворожбы которой кровавая история и не закрутилась бы, ничего не будет. Мошенничества в ее действиях не нашли. Просто работа у нее такая: прорицать о будущем, а наше дело - верить или нет.

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