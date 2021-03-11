Почему за месяц до старта российского космонавта заменили американским астронавтом

Астронавт NASA Марк Ванде Хай отправится на МКС 9 апреля. Фото: NASA

Эта новость могла бы претендовать на сенсацию. Члена экипажа за месяц до старта меняют только в исключительных обстоятельствах. И тут кресло, которое предназначалось в корабле «Союз МС-18» нашему Сергею Корсакову, срочно отдают астронавту NASA Марку Ванде Хай. Отправится он на МКС вместе с Олегом Новицким и Петром Дубровым уже 9 апреля. По сути, американец заскочил на подножку уходящего поезда.

Что же произошло?

Причин на самом деле несколько. И об этом мы говорили с исполнительным директором Госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергеем Крикалевым.

Первая. Когда формировался экипаж, предполагалось, что многофункциональный лабораторный модуль «Наука» (МЛМ) пристыкуется к МКС в декабре 2020 года. Увы. Сроки пуска сдвинулись. Сначала предполагался пуск в мае этого года, сейчас наиболее вероятно, что МЛМ запустят в июле. В «Науке» есть каюта для третьего нашего космонавта. В прежние годы, когда летали трое россиян, один из них ночевал в американском сегменте. А сейчас разместить нашего будет негде – на МКС сейчас работают пять астронавтов – четверо американцев и японец.

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Вторая. Американцы не решаются сложить все яйца в одну корзину (и правильно делают). Сейчас на орбите работают Кэтлин Рубенс (прилетела на «Союзе»), Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и Соичи Ногучи (прилетели на корабле Crew Dragon 2 компании SpaceX). Кэтлин с нашими Сергеями – Рыжиковым и Кудь-Сверчковым возвращается 17 апреля. Дата возвращения экипажа Crew Dragon 2 пока не объявлена. Предположительно это произойдет в мае-июне.

- Я говорил с технарями в NASA, - рассказывает Крикалев. – Они не уверены, что к этому сроку будет готов к пуску Crew Dragon 1. Это тот самый первый пилотируемый «Дракон», на котором на МКС прилетали Даг Херли и Боб Бенкен. Предполагается, что раз корабли многоразовые, они будут «курсировать» к МКС, сменяя друг друга. В этой ситуации могло оказаться так, что на станции не окажется ни одного американца. Поэтому решили подстраховаться.

Почему же так затянули с решением? Дело в том, что из-за выборов в США и смены администрации в NASA многие принципиально важные решения у американцев зависли. Переговоры о том, чтобы мы взяли на «Союзе МС-18» астронавта, шли еще осенью. Но конкретики не было. И было непонятно, кто и как оплатит этот полет.

Решение нашли недавно. За пуск платит частная компания Axiom Space. Сумма контракта не разглашается. Но, скорее всего, он как-то вписывается в отношения Axiom и NASA, раз уж буквально за несколько дней до того, как стало известно о полете Марка Ванде Хай была обнародована информация о том, что Axiom на корабле Crew Dragon 2 отправит на МКС трех частных астронавтов. Причем эта экспедиция может состояться уже во второй половине нынешнего года.

Напомню, что и у нас на вторую половину года могут прийтись съемки художественного фильма на борту МКС. Но это уже отдельная история. Расскажу о ней подробнее чуть попозже… Так что на станции осенью ожидается заметная движуха.

Последний вопрос: обычно международные экипажи готовятся вместе и не один месяц. Впишется ли Марк в наш экипаж? У 54-летнего астронавта один длительный полет на МКС. Состоялся он недавно - Марк работал в экспедиции МКС-53/54 с сентября 2017 по февраль 2018 года. Четыре раза за экспедицию выходил в открытый космос. Так что он хорошо знает современное состояние станции и внутри, и снаружи. К первому полету он готовился в Звездном городке. Знает русский язык: с июня 2012 по май 2013 года астронавт был директором представительства NASA в Центре подготовки космонавтов.

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