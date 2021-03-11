Пила пиво и унижала стюардессу: в Домодедово задержали рейс из-за пьяной экс-участницы "ДОМа-2"

Алена Каминская вызывающе себя вела, ругалась матом в адрес стюардессы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бывшая участница "ДОМ-2" Алена Лысенко (она же Элин Каминская) устроила шоу на борту самолета, готовившегося к вылету из Москвы в Самару. 29-летняя пассажирка была с бутылкой пива и настаивала, что она полетит домой в Тольятти в любом состоянии. Конфликт попал на видео и был опубликован в соцсетях. Подруга Каминской рассказала, что прилетела в Самару одна.

- Я приехала в отель одна, так как Алена ***лась, оторвалась на стюардессу, - рассказала подруга Каминской.

Пассажиры того самого рейса Москва-Самара говорят, что Алена Каминская вызывающе себя вела, ругалась матом в адрес стюардессы.

- Она еще и ударила стюардессу, - рассказал Николай, пассажир самолета.

Рейс выполняла авиакомпания S7. Самолет должен был вылетать из аэропорта Домодедово, но из-за дебоширки вылет пришлось задержать на 30 минут.

- В дежурную часть поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна, вылетающего в Самару. Причина - в салоне находилась гражданка, которая вела себя вызывающе. Она нецензурно выражалась в адрес экипажа и пассажиров, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Очевидцы говорят, что скандал разгорелся из-за бутылки пива, которую Каминская пронесла на борт самолета. Стюардесса сделала ей замечание. Происходящее стали снимать на видео, и девушка стала вести себя еще агрессивнее. За свое неадекватное поведение дебоширку вывели с самолета и отвели в отделении полиции, где был составлен административный материал по статье "Мелкое хулиганство", грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

Кстати

Экс-участница «ДОМ-2» хотела вернуться домой после ТВ-шоу

Алена Лысенко решила уехать домой в Тольятти после скандальной съемки телевизионной программы о смерти ее экс-возлюбленного Ярослава Лившина, который 12 февраля уехал на такси в Балашиху и пропал, позже его тело обнаружили в лесу. Лысенко пригласили на телеканал, чтобы она рассказала о последних разговорах с Лившиным. Девушка вспомнила, как два года назад он делал ей предложение руки и сердца в ресторане, но мама Ярослава помешала их браку.

- Он сбежал от нее (от матери). Она постоянно лезла в отношения, портила фотографии, наводила порчу, ходила к гадалке, - сказала Алена Лысенко.