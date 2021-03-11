Скандальной белорусской группе грозят изгнанием с Евровидения из-за странной песни

"Галасы ЗМеста" поддерживают президента Белоруссии Александра Лукашенко и высмеивают оппозицию Фото: REUTERS

До Евровидения-2021 осталось два месяца. Однако в настоящее время сложилась непростая ситуация с одним из участников смотра. Скандальную белорусскую группу могут изгнать с песенного смотра. Виной всему стала песня "Я научу тебя", с которой артисты решили ехать в Роттердам.

Организаторы музыкального конкурса Евровидение отказались принимать песню "Я научу тебя" от Белоруссии. Группе "Галасы ЗМеста" пригрозили изгнанием с песенного смотра. По мнению организаторов, их песня "ставит под сомнение не политический характер конкурса".

Ролик с выступлением коллектива и треком "Я научу тебя" был удален с официального YouTube-канала фестиваля. В песне музыкантов содержались следующие строки: "Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему".

Не секрет, что "Галасы ЗМеста" поддерживают президента Белоруссии Александра Лукашенко и высмеивают оппозицию. Артисты поехали на Евровидение со скандалом - избранных ранее участников не пустили в Роттердам из-за поддержки протестов. Год назад от Белоруссии на фестиваль должна была поехать группа VAL, но мероприятие отменилось из-за пандемии коронавируса. В итоге по правилам смотра музыканты могли принять участие в Евровидении-2021. Но их отстранили от участия в конкурсе из-за появления на митингах против действующей власти. В Белтелерадиокомпании случившееся отказались признавать цензурой, заявив, что группа VAL "потеряла совесть".

"Галасы ЗМеста" не просто поддерживают Лукашенко, но и высмеивают европейские ценности. Музыканты записали несколько песен, в том числе композицию "Евромечта", в которой есть следующие строки: "Хочется и равенства, и братства, и повсюду волю изъявлять, в трепетном порыве толерантства на сыночка платье надевать".

В феврале 2021 года депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро предложила запретить Белоруссии участвовать в Евровидении. По ее словам, недопустимо, чтобы Европейский вещательный союз (EBU) сотрудничал с Национальной гостелерадиокомпанией республики, так как ее глава Иван Эйсмонт находится под санкциями ЕС.