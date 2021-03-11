В Москве ищут серийного убийцу, который задушил не менее семи молодых женщин

Валерий Андреев находится в розыске уже 8 лет, на его счету как минимум 8 жертв

В Москве ищут серийного убийцу Валерия Андреева, который находится в бегах с 2012 года. Андреев - знаменитый «орский маньяк», который убил не менее семи молодых женщин.

- Ориентировки с фотографиями Валерия Андреева раздали сотрудникам московской полиции, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

Валерию Андрееву, если он по сей день жив, сейчас 63 года. Уроженец Оренбургской области много лет отработал дальнобойщиком вел себя, как добропорядочный гражданин. Жена, двое детей, положительные характеристики на работу (он даже не пил).

На Андреева оперативники вышли после исчезновения в Орске 18-летней девушки. Очевидцы видели, как она садилась в белый внедорожник SsangYong. Таких машин в городе было немного и мужчину вызвали на допрос в числе прочих. Однако подозрений Андреев у сыщиков не вызвал. Казалось: добродушный дядечка, простой и безобидный. Тем не менее через несколько дней у следствия появились новые улики и Андреева вызвали на допрос повторно. Однако тот бесследно исчез. Позже он звонил с чужого номера жене и с тех пор его ищут по всей стране.

Теперь уже известно, что коллеги периодически подкалывали Валерия, что тот слишком часто «общается» с проститутками - в кабине периодически находили различные женские вещи. Тот отшучивался.

На самом деле Валерий Андреев останавливался на трассе, видя ловящих попутку одиноких молодых женщин и предложил довезти. Улыбчивый пожилой мужчина с голубыми глазами, годящийся девушкам в отцы, у многих вызывал доверие.

По дороге водитель останавливал фуру - мол, сейчас быстро починимся, а когда пассажирка теряла бдительность, душил ее. Сначала - до потери сознания. Затем насиловал и убивал. Уже после побега Андреева в грузовике, на котором он ездил в рейсы, нашли следы замытой крови и много «биологии» нескольких женщин.

Информация о встречах с похожими на Валерия Андреева мужчинами с 2012 года поступала из нескольких российских регионов. В 2019-м его якобы видели в Ленинградской области.

- Сейчас есть оперативная информация, что Андреев уже несколько месяцев может находиться в Москве, - сообщил источник.

Кстати, на текущий момент Валерий Андреев входит в число самых опасных преступников, за информацию, которая поможет поймать каждого из них, МВД России выплатит по 1 млн рублей. Но «голову» Андреева оценили выше, за его поимку заплатят даже 1,5 миллиона - 1 млн от МВД и еще 500 тысяч от губернатора Оренбургской области.

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