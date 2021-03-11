В Москве состоялся специальный показ международной выставки BODY WORLDS

Для широкой аудитории в Москве выставка открывается с 12 марта и продлится до конца года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве 11 марта впервые состоялся специальный показ всемирноизвесной анатомической выставки доктора Гюнтера фон Хагенса под названием BODY WORLDS. В столицу России привезено 102 экспоната, которые разместились в нескольких залах одного из павильонов на ВДНХ. (Фоторепортаж смотрите тут)

Выставка призвана рассказать историю анатомии и физиологии человека от рождения до становления. На экспозиции представлены стенды, позволяющие сравнить органы здорового человека и людей, ведущих вредный образ жизни или страдающих различными заболеваниями.

Экспозиция призвана рассказать историю анатомии и физиологии человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выставка носит интерактивный характер: просканировав через смартфон QR-код, посетители могут прослушать информацию о каждом из экспонатов на русском и английском языках.

На торжественное открытие в Россию специально прилетела доктор Анжелина Уолли, международный куратор BODY WORLDS.

«Нашу выставку посетило более 50 миллионов человек по всему миру. И главная причина того, что сподвигает людей идти к нам, в том, что они хотят заглянуть в мир самих себя!", - сказала Уолли.

Она подчеркнула, что глядя на экспонаты, люди начинают задумываться об отношении к себе, к своему телу. Доктор рассказала, что после посещения выставки 9% посетителей стали меньше курить, 33% стали придерживаться правильного питания, 35% стали заниматься спортом и приобщились к здоровому образу жизни.

Сам же создатель экспонатов доктор Гюнтер фон Хагенс заявил, что приезд выставки в Россию для него большое событие.

"Я давно восхищаюсь Москвой как культурным центром не только России, но и мира. Вдохновившись в юном возрасте российским запуском спутника в космос, я понял, что хочу попытаться сделать что-то, чтобы революционизировать науку. Мое искреннее восхищение исследованиям и смелым решениям российских ученых побудило меня сделать карьеру в науке», - пояснил доктор фон Хагенс.

В Москве состоялся специальный показ международной выставки BODY WORLDS Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На открытие в Москве были приглашены многие медийные персоны, которые остались под впечатлением от экспозиции.

«Я, как и мой сын, в восхищении и под впечатлением от выставки. Возможно, когда-нибудь я и сама пожертвую своим телом, чтобы люди знали, как появляются чемпионы, знали, как работают мышцы спортсменов», - сказала чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина.

«С точки зрения образования, для профессионалов сферы науки и медицины посещение выставки станет, безусловно, полезным опытом», - сказал доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедрой анатомии человека РНИМУ им. Н.И.Пирогова Сергей Шемякова.

Выставка BODY WORLDS начала свою работу в 1995 году в Токио. За 26 лет существования BODY WORLDS посетило 51 385 000 человек в 35 странах мира.

Для широкой аудитории в Москве выставка открывается с 12 марта и продлится до конца года. Напомним, Россия стала 36-й по счету страной, в которой расположилась BODY WORLDS. Экспозиция находится на территории ВДНХ в павильоне №21. (Фоторепортаж с выставки смотрите тут).