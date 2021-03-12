«Лучше многих более молодых девочек»: Тина Канделаки показала фото в купальнике

Тина Канделаки. Фото ТАСС/ Митя Алешковский.

Тина Канделаки поделилась в Инстаграме фотографией в купальнике, сделанной во время недавнего отдыха в Дубаи. На снимке генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» позирует на фоне своего отеля и пальм. Тина одета в зеленый купальник, подчеркнувший ее стройную фигуру.

В своем посте телеведущая рассуждает о возрасте и о том, что она делает, чтобы поддерживать фигуру в такой потрясающей форме. Тина заявила, что комплименты по поводу ее внешнего вида в 45 лет – это последнее, что она хочет услышать от подписчиков.

- «Хорошо выглядите для своего возраста» — комментарии, которые я меньше всего хочу видеть под этим постом, - написала Канделаки.

Тина поделилась фотографией в купальнике. Фото: Инстаграм.

Телеведущая считает подобные замечания проявлением эйджизма. Тина сравнила их с репликами в адрес людей с физическими недостатками.

- Это все равно что сказать человеку с протезом «ты неплохо ходишь для человека без ноги». Так себе комплимент, согласитесь? – считает она.

Тина уверена, что она заслужила ту физическую форму в которой она находится. Телеведущая много занимается спортом и правильно питается.

- Я работаю в зале по пять дней в неделю, слежу за своим питанием и регулярно делаю уходы. Мои подруги придерживаются того же образа жизни, и в свои 40 и 50 выглядят лучше многих гораздо более молодых девочек, которые пока только встают на путь осознанности и любви к себе, - написала Канделаки. - Так что оставьте свое снисхождение, пожалуйста. Мы в нем нисколько не нуждаемся. И иной раз одерните себя, когда захотите порадовать «взрослую женщину» подобной фразой.

Еще один секрет отличного внешнего вида телеведущей – семейное счастье. С мужем Василием Бровко она вместе уже 13 лет. Тина старше супруга на 11 лет, однако они совершенно не ощущают разницы в возрасте. В феврале Василий отметил 34-летие, и по этому случаю Канделаки опубликовала в Инстаграме нежное поздравление. Тина призналась, что все годы их семейной жизни были для нее очень счастливыми, потому что они – не просто муж и жена, но еще друзья и единомышленники.

- Почему я с тобой все эти годы? По одной простой причине: с тобой, как в анекдоте, — «не наговориться», - написала она. - Ты поразил меня тем, что в свой 21 год сумел, говоря женским языком, удивительным образом заморочить мне голову, а, говоря нашим с твоим языком, расширить горизонты. Мне всегда хочется вечером прийти домой, чтобы рассказать тебе обо всем, что произошло в моей жизни, и узнать, что произошло за этот день в твоей. С наших первых встреч, когда тёплыми московскими вечерами я не могла с тобой наговориться, прошла целая жизнь. А вечера наши остались всё теми же.

Долгое время Тина скрывала тот факт, что она снова вышла замуж и счастлива во втором браке. С Бровко ее сблизила совместная работа в принадлежавшем Тине пиар-агентстве. Сейчас Василий работает директором по коммуникациям корпорации «Ростех».

У телеведущей двое детей от предыдущего брака. 20-летняя дочь Канделаки Мелания учится в МГУ на факультете искусств. Девушка собирается стать художником или архитектором. 19-летний сын Леонтий тоже учится в МГУ, на факультете политологии. С отцом своих детей, предпринимателем Андреем Кондрахиным Тина рассталась в 2010 году.

Телеведущую не раз спрашивали о ее взглядах на материнство: планируют ли они с нынешним мужем совместного ребенка. На этот вопрос Канделаки отвечает положительно и признается, что если ей не удастся родить самой, она воспользуется услугами суррогатной матери.

- Если так сложится, что детей у нас и не будет, возможно, суррогатное материнство окажется одним из путей решения проблемы. Хотя в мире роботов, технологий и прочих инноваций я как христианка верю в таинство зачатия, - рассказала Канделаки в одном из интервью.