Безответственность производителя: бизнес ограничивает свою обязанность утилизировать отходы

В европейских странах и России принят раздельный сбор мусора. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Казалось бы, все просто: чем меньше свалок и чем больше мусора отправляется на переработку, тем лучше. Не зря же в некоторых западных странах введен полный запрет на захоронение непереработанных отходов. Этот запрет строго соблюдается и горе той компании, которая посмеет его нарушить или просто усомниться в его правильности.

Но очевидно это, оказывается, не для всех. 12 марта состоялось совещание под председательством заместителя министра промышленности и торговли Виктора Евтухова. Обсуждали реализацию проекта «Энергия из отходов». Совещание собрали по инициативе руководителей ассоциаций производителей товаров и импортеров. За неделю до этого они направили в правительство письмо с просьбой обсудить вопросы переработки отходов. А если называть вещи своими именами, то представители отраслевых ассоциаций хотели выступить против строительства заводов, которые будут сжигать мусор для производства электроэнергии. По-научному это называется энергетической утилизацией отходов, в России планируется построить 25 таких предприятий. «По нашему мнению, энергетическая утилизация ТКО не может и не должна приравниваться к переработке отходов» - заявляют в своем письме руководители десятка отраслевых ассоциаций.

Почему производители товаров так озаботились вопросами переработки мусора? Дело в том, что с 2022 года они обязаны платить экологический сбор на утилизацию отходов своего производства. Такая практика существует во всем мире и называется РОП: расширенная ответственность производителя. Главный принцип: кто загрязняет – тот и платит. То есть компания, которая произвела товар и упаковку, должна оплатить и утилизацию. А упаковки сейчас производится очень много – без этого многие производители просто не мыслят свой маркетинг.

Сейчас 93% твердых бытовых отходов в России сваливают на полигонах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средства от РОП (тот самый экологический сбор) поступают в бюджет, после чего государство платит эти деньги подрядчикам за переработку и утилизацию отходов. Энергетическая утилизация – один из обязательных элементов этого процесса. Причем не «по нашему мнению», как изъясняются представители отраслевых ассоциаций в своем письме, а по законам Российской Федерации.

Откроем закон 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Согласно статье 1, утилизация - это «использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе... использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов на объектах обработки».

Проще говоря, процесс утилизации можно разделить на два этапа. Сначала идет материальная утилизация: извлечение из отходов вторичных материальных ресурсов и органики. А после того, как из мусора «добыли» все, что можно, есть еще один способ получить от него пользу - сжечь остатки для производства электричества. Для этого и нужны мусоросжигательные заводы, против которых выступают отраслевые ассоциации. Возможно, не зная того, что ни копейки из экологических сборов на строительство этих заводов не потратят (на это пойдут частные инвестиции). Средства расширенной ответственности производителей могут направить только на оплату переработки отходов в энергию.

- Система строится на том, что средства РОПов идут на утилизацию отходов. А утилизация может идти разными способами – это и сортировка, и переработка и т. д. При этом определенную часть отходов переработать нельзя, ее все равно надо сжигать. Поэтому средства РОПов нужно направлять в том числе и на энергоутилизацию отходов, - говорит Андрей Клепач, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. – Нельзя ограничиваться каким-то одним звеном, надо подходить к вопросу комплексно и выстраивать всю систему утилизации отходов. Поэтому нужно и строить заводы по сжиганию, и создавать другие мощности по переработке отходов.

Мусор сортируют перед утилизацией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впрочем, у энергоутилизации есть альтернатива – отправить отходы на свалку. Гнить, дымить и отравлять атмосферу токсичными выбросами, не говоря уже о жутком запахе. Выходит, противники строительства мусоросжигательных заводов провоцируют развитие такого экологически опасного вида обращения с отходами, как расширение мусорных полигонов. А попутно можно добиться снижения экологического сбора. Выбросить - оно же всегда дешевле, чем переработать.

- Свалки - это бомба замедленного действия. Как показывают многочисленные скандалы с мусорными полигонами, они фонят, могут приводить к пожарам, выбрасывают ядовитые газы. А современные мусоросжигательные заводы оснащены оборудованием, которое улавливает все, что связано с CO2 и тяжелыми металлами. Поэтому, если стоит выбор между вывозом мусора на свалку и сжиганием на заводах с современным оборудованием, то вывод однозначный: надо сжигать, - говорит Антон Данилов-Данильян, заместитель председателя Общественного совета Минпромторга РФ.

ДВОЙНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Сейчас 93% твердых бытовых отходов в России сваливают на полигонах. Лишь 5% мусора в нашей стране перерабатывается, оставшиеся 2% отправляются на энергоутилизацию. Но ситуация меняется к лучшему и постепенно Россия движется в направлении максимальной утилизации. По закону, все производители товаров на территории Российской Федерации, а также организации, осуществляющие импорт, обязаны обеспечивать выполнение установленных правительством нормативов утилизации. И экологический сбор, который 12 марта обсуждали на совещании у замминистра, служит той же цели.

Тем не менее, до развитых западных стран в этом плане нам пока далеко. Евросоюз стремится сократить объемы захоронения отходов до минимума: зачем сваливать их на полигоны, когда есть энергоутилизация? Более того: твердые коммунальные отходы во многих странах признаны возобновляемым источником энергии и компании, которые перерабатывают их в электричество, имеют льготы от государства.

В результате на сегодняшний день 28% мусора в Евросоюзе сжигают для производства энергии. А вот как выглядит баланс переработки отходов в некоторых странах ЕС:

• Франция: 40% - переработка, 36% - энергоутилизация, 24% - захоронение.

• Германия: 68% переработка, 32% - энергоутилизация, 1% - захоронение.

• Швейцария: 52% - переработка, 48% - энергоутилизация, 0% - захоронение.

Лишь 5% мусора в нашей стране перерабатывается, оставшиеся 2% отправляются на энергоутилизацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ноль процентов. Да, швейцарцы в этом плане большие молодцы: еще в 2000 году они перестали вывозить мусор на полигоны. Синее небо, зеленая травка, кристально чистый альпийский воздух – такой мы всегда представляли себе Швейцарию, такой она и остается во многом благодаря экологичным технологиям работы с отходами. Неудивительно, что именно в Швейцарии с ее репутацией самой экологически чистой страны Европы находятся штаб-квартиры многих всемирно известных компаний-производителей еды. Удивительно другое: российские представительства этих компаний входят в те самые отраслевые ассоциации, которые выступают против строительства мусоросжигательных заводов и пытаются доказать правительству, что энергоутилизация «не должна приравниваться к переработке отходов». В итоге вместо расширенной ответственности производителя в России хотят сделать ограниченную ответственность.

И получается, увеличение мусорных полигонов в России провоцируют выходцы из тех стран, где полигонное захоронение отходов, мягко говоря, не в чести. Для них – чистый воздух, вторичная переработка и экологичное сжигание мусора; для нас – свалки, вонь и канцерогены. Так что речь уже не просто о деньгах. Речь - о здоровье миллионов людей и будущих поколений.