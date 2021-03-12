Дешевый и безлимитный: по стоимости доступа в интернет Россия остается впереди планеты всей

B России лимитный интернет подешевел благодаря тому, что операторы переводили абонентов на тарифы с большими пакетами трафика, а подорожание тарифов идет медленнее, чем увеличение пакетов услуг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России самый дешевый безлимитный интернет в мире, а по стоимости 1 гигабайта трафика мы находимся на втором месте в мире, уступая только Индии. К таким выводам пришли аналитики информационно-аналитического агентства Content Review, сравнивших цены на услуги мобильного интернета в 50 странах планеты в крупнейшими экономиками.

Средняя стоимость 1 Гб интернета в мире — 189,8 руб. А в России — 24,6 руб., что почти в 8 раз ниже. Кстати, за год средние цены на выход в сеть в нашей стране еще и упали — по данным за 2019 год 1 Гб интернета в России стоил 37,3 руб., в то время как по миру напротив зафиксирован годовой рост почти на 2 руб. (подробнее о странах с самым дешевым лимитным интернетом смотри КОНКРЕТНО)

Аналитики объяснили, что в России лимитный интернет подешевел благодаря тому, что операторы переводили абонентов на тарифы с большими пакетами трафика, а подорожание тарифов идет медленнее, чем увеличение пакетов услуг.

Что касается безлимита, то Россия впереди планеты всей без всяких шуток (смотри КОНКРЕТНО). В мире пакет с неограниченным интернетом в среднем стоит 4405,1 руб., в России – 830 рублей. В конце 2019 года цифры выглядели так: 3181,8 руб. в мире и 602,5 руб. в России.

Как объясняют исследователи, тарифы с безлимитным доступом к интернет в большинстве стран окончательно переместились в премиальный сегмент, это обусловлено в первую очередь необходимостью монетизировать запуск сетей 5G.

В России по ценам ударил режим самоизоляции, который спровоцировал высокую нагрузку на мобильную сеть в спальных районах и, как следствие, необходимость экстренной модернизации сетей.

- Последовательный отказ от безлимитных тарифов как основы для продажи новых контрактов и подключения новых абонентов привел к тому, что стоимость 1 Гб мобильного интернета в России снизилась в полтора раза, - комментирует руководитель Content Review Сергей Половников. - При этом тарифы с безлимитным интернетом даже с учетом подорожания на 38% стали самыми дешевыми в мире. Подорожание мобильных пакетов, в особенности тарифов с безлимитным интернетом, стало общемировой тенденцией, которая останется с нами на весь посткоронавирусный период.

КОНКРЕТНО

Страны с самым дешевым безлимитным интернетом (цена в руб., за месяц)

1. Россия — 835

2. Румыния — 1305,6

3. Индия — 1362,5

4. Израиль — 1403,5

5. Казахстан — 1438,2

6. Мексика — 1573

7. Ирак — 1615

8. Алжир — 1680

9. Польша — 1691,5

10. Таиланд - 2253,4

Страны с самым дешевым лимитным интернетом (цена за 1 гигабайт в руб.)

1. Индия — 9,2

2. Россия — 24,6

3. Индонезия — 28,2

4. Малайзия — 35,4

5. Турция — 37,1

6. Алжир — 41,1

7. Казахстан — 42,9

8. Иран — 53,1

9. Сингапур — 58

10. Нигерия — 64,9

По данным Content Review.