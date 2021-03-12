"Очень тяжело!": жена Никиты Михалкова сообщила о смерти близкого человека

Татьяна Михалкова раздавлена горем. Она сообщила о смерти близкого человека Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Жена Никиты Михалкова долгие годы дружила с модельером Александром Арнгольдтом. Но на днях из Санкт-Петербурга пришло печальное известие. Мужчина скончался. Причины смерти модельера пока не названы, однако известно, что он болел коронавирусом.

Татьяна Михалкова раздавлена горем. Она сообщила о смерти близкого человека."Очень тяжело! Скончался дизайнер Александр Арнгольдт. Удивительный, талантливый художник и редкой доброты человек!", - написала жена Никиты Михалкова в блоге.

По ее словам, дизайнер учился в школе моды и костюма Modesshule в Дюссельдорфе, был стилистом в Alberta Feretti. Показывал свои коллекции в Пекине, Нью-Йорке, Мюнхене, а также был участником Russian Fashion Week.

"Очень тяжело говорить, прости, если мы не смогли тебе додать тепла и внимания. Мы в Москве, ты в Петербурге. Ты и Маша дружили с Аней. А в шкафу у нас висит платье удивительной красоты, которое ты подарил Надюше. Ты в нашей душе, Вечная память!", - скорбит Татьяна Евгеньевна.

Уже названа дата прощания с модельером. Панихида пройдет 15 марта в Никольском соборе Санкт-Петербурга. В оном из интервью дизайнер говорил: "Я бы хотел в следующей жизни делать что-то прекрасное. Я верю, что человек проживает много жизней. Нельзя бояться смерти: если вы боитесь смерти, вы боитесь жизни. У меня однажды друг заболел СПИДом, я к нему прилетаю, говорю: чувак, расслабься, пей, гуляй, иди на вечеринку… Очень важно вообще ничего не бояться, быть оптимистом".