Незримый враг: На атомной подводной лодке США год борются с клопами

Субмарину ВМС США атаковали вредные насекомые. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самое неудобное последствие такого соседства стал хронический недосып. Клопы, как известно, особо ценят постельное белье и матрасы, которые отвоевали у моряков довольно быстро. Невидимые враги настолько «заели» экипаж, что многие матросы предпочитают спать на полу или на стульях, дабы не быть покусанными.

- Очень тяжело на дежурствах, когда ты почти не спал ночью, — делится переживаниями старшина-аноним с зараженной субмарины, комментируя чрезвычайную ситуацию газете The Times.

Больше всего моряков обижает тот факт, что командование долгое время не принимало всерьез их жалобы, хотя они ведут борьбу с «партизанами» уже год, со времени участия подлодки в учениях «ICEX 2020» в Северном Ледовитом океане в марте 2020 года.

Но санитарные подразделения долгое время были непреклонны — по действующим нормам для начала санитарной обработки судна необходимы «неоспоримые доказательства». Вот члены экипажа и были вынуждены ползать по закоулкам подлодки и собирать клопов в пакетики. И только когда улики были предъявлены, морское начальство дало добро на санобработку. Только вот толку от нее, как жалуются подводники журналистам, оказалось немного.

Так что, возможно, подлодка «Коннектикут» станет боевым трофеем клопов.

КОМПЕТЕНТНО

- Клопов на наших подводных атомных крейсерах никогда не было, во всяком случая я такого не припомню, - сказал «Комсомольской правде» Игорь Курдин, председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ, автор книги «Курск». 20 лет спустя. Тайны, скрытые под водой». - Вот крысы, да, представляли серьезную проблему: они и замыкание могли вызвать, и проводку прогрызть. С ними боролись как с помощью самодельных крысоловок, порой весьма хитроумных, так и устраивая на них «охоту». Ну а самым эффективным средством оказались коты. Американцев остается только пожалеть. Клопы - не крысы, их всех не переловишь и кошек на них нет. Потравить дихлофосом, как это делают дома или даже на надводных судах — не получится. Все дело в том, что на подлодке — замкнутая система вентиляции и даже при «продувке» все равно остаются «застойные» зоны, где может скапливаться ядовитый газ. Да и щелей, полостей, переборок — не счесть, в каждой из них могут засесть эти паразиты.