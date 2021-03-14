«Неверующая фрикаделька», измена и реанимация: История любви и разрыва Павла и Аланы Мамаевых

Алана готова наконец-то расстаться с мужем Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Последние недели имя футболиста «Ростова» и экс-игрока сборной России Павла Мамаева снова на слуху. Нет, он не установил какой-то необычный бомбардирский рекорд и даже голов не забивал уже почти полгода. Мамаев снова отличился, вляпавшись в громкий скандал. Супруга футболиста, Алана, опубликовала в соцсетях фото новой любовницы Павла. А вместе с фото откровения: жгучую брюнетку зовут Ирен Гарсия Морено, и якобы с ней блудный муж переспал в феврале, когда его «Ростов» проводил тренировочные сборы в Испании.

Спустя несколько часов после этого заявления стало известно, что Алана Мамаева попала в больницу с отравлением. (Это не фейк - женщина реально провела несколько дней в больнице, была в реанимации). Павел все это время от комментариев уклонялся. Поэтому точку решила поставить сама Алана. На днях она сообщила в Instagram, что подала на развод. При этом разрешит общаться игроку с детьми.

Это конец? Или только начало?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно еще раз вспомнить многолетнюю «Санта-Барбару» семейства Мамаевых, в которой было все - безумные подарки, разбитая молотком машина, просьбы увеличить грудь и постановочные телешоу.

ЗВЕЗДОЧКА ИЗ ШИШКИНА ЛЕСА

Павел родом из подмосковного поселка Шишкин Лес. Мальчишка с ранних лет увлекся футболом. Поначалу занимался в Подольске, играя на полянах с одуванчиками (так сам рассказывал), но уже в 12 лет его забрали в футбольную школу московского «Торпедо». У юного полузащитника был очевидный талант. Недаром в Премьер-Лиге он начал играть уже в 16. А в 17 забил свой первый гол - таких «ранних» за всю историю российского футбола по пальцам можно пересчитать.

Потом был переход в ЦСКА, вызов в сборную России, звание чемпион страны и переход в «Краснодар». В футболе его жизнь явно удалась. Его считают одним из лучших полузащитников страны. Зарплата - 1,5-2 млн евро в год.

А вот за пределами поля Павел Мамаев то и дело становился героем различных двусмысленных и откровенно некрасивых историй. Многие считают, что это началось со знакомства Мамаева с Александром Кокориным - в 2008-м. Они тогда играли за разные московские команды, но как-то пересеклись и решили вместе провести отпуск в США. Во время другой поездки, уже в 2012 году, в соцсетях Кокорина появились несколько странных фотографий. На одной из них Мамаев крепко обнимает Кокорина сзади, сцепив руки, а тот, извернувшись, смачно целует товарища в щечку. Подпись: «Люблю его».

ПЬЕР РИШАР

Разумеется, грянул скандал. А игрокам пришлось оправдываться, что это была лишь неудачная шутка.

На самом деле в это время Мамаев уже несколько лет жил с гражданской женой Юлией Евтух.

С Павлом они познакомились в ночном клубе. Молодой человек ей поначалу не понравился - у Мамаева тогда еще была «круглая» кучерявая прическа, как у Пьера Ришара (Павла многие так в шутку и называли). Но футболист был так настойчив, что пришлось в итоге дать ему номер телефона. Так и завертелось. А разошлись - когда Юлия поймала его на измене.

Однажды уехала на неделю. А вернувшись домой, увидела на кафеле и мебели чужие черные волосы, шампуни открыты, духи наполовину использованы. Мамаев сначала отшучивался, но в итоге признался: да, пока Юлия была в отъезде, с ним жила другая девушка.

А вскоре после этого в жизни футболиста появилась Алана.

Не так давно Алана выгрузила фотографии разлучницы у себя на странице, а потом удалила. Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»

Алана на год старше Павла - ему сейчас 32, а ей 33. Родилась в Калининграде, какое-то время работала моделью, выигрывала местные конкурсы красоты.

По телевизору Алану впервые показали в 2011 году, в программе «Давай поженимся». Красивая тонкая брюнетка была одной из претенденток на сердце кик-боксера Александра Липового, трехкратного чемпиона мира.

И о чудо! - Липовой в финале программы выбрал именно Алану. Однако уже после выхода передачи в эфир стало известно, что шоу было постановочным. На самом деле Липовой и Алана уже были женаты. Вскоре у них родился сын Алекс.

О первой встрече с Павлом Алана подробно рассказывала в интервью Ютюб-каналам. Мол, ехала куда-то с маленьким сыном, и тут звонит подруга: заезжай в ресторан, пообедаем, мы тут с друзьями. Среди друзей был Мамаев. Алана ему очень понравилась. То, что она замужем и с маленьким ребенком, футболиста нисколько не смущало. В 2013-м экс-модель развелась с Липовым и официально стала Аланой Мамаевой.

МУЖ ПОПРОСИЛ НОВУЮ ГРУДЬ

Вскоре после свадьбы молодая семья переехала из Москвы в Краснодар - Павел подписал контракт с местной командой. Затем у пары родилась дочь Алиса. Каждый отпуск, судя по фоткам из соцсетей, семья улетала в теплые края, снимая шикарнейшие отели.

Чтобы порадовать мужа, Алана время от времени пыталась себя «улучшить», ложась под ножи пластических хирургов. Четыре раза ей делали нос, затем - губы, затем - подтяжку ног и еще вставили имплант в пятую точку.

- После второго ребенка сделала грудь, - рассказывала Алана в интервью Ютюб-каналу «Точки Nad И». - Я и не хотела особо ее делать, потом Паша говорит: «Может, сделаем?»

При всем при этом Алана не раз жаловалась, что супруг постоянно «общается» с некими девушками на стороне.

- Его пин-код я не знаю, просто имею навыки вскрывать телефон, - объясняла женщина. - В какой-то момент научилась терпеть и выжидать: насколько далеко все зайдет. Я полностью читала все переписки, собирала материал, скриншотила. Думала: насколько его хватит? Потом дошло до скандала. Я разбила ему машину молотком. Пришлось брать семейного психолога…

СУД ДА ДЕЛО

Однако хорошее про Павла Алана тоже рассказывала. Например, что он суперпапа, обожает детей и много с ними возится. Даже няню может отпустить в свой выходной! А еще он заботливый и не жалеет денег на то, чтобы сделать жене приятное. Например, Алана не раз рассказывала, как ей тяжелой после Москвы жить в Краснодаре (не тот уровень комфорта и обслуживания в магазинах, не те детские больницы). И вот однажды перед днем рождения у нее началась настоящая депрессия. А Павел сделал сюрприз - привез на праздник всех московских подружек Аланы, оплатив перелеты и гостиницы.

Так и жили. До 8 октября 2018 года.

В этот день, который по законам жанра следует назвать роковым, Мамаев и Кокорин отмечали 10-летие своего знакомства, всю ночь оттусовались в ночном клубе в центре Москвы. А утром Павел Мамаев сцепился со стоявшим у клуба водителем - к нему в салон по ошибке села одна из отдыхавших с футболистами девушек. Тот незваную пассажирку выставил, и тут появился Мамаев… В общем, случайный мужчина после этого уехал в больницу со сломанным носом. Потом вся честная компания поехала завтракать в кофейню, где отжег уже сам Кокорин, ударив стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.

На судебных заседаниях Алана Мамаева появлялась регулярно, показывая сидящему в «аквариуме» мужу сердечки. Она опубликовала петицию в поддержку Павла, требуя выпустить его из СИЗО, просила, чтобы к ней присоединились его друзья-футболисты. Но когда дошло до опроса свидетелей, на Алану было страшно смотреть. Потому что в процессе следствия выяснились не самые прекрасные для семейной пары детали. В том числе, что девушка, из-за которой подрались с водителем, в тот вечер была именно с Павлом. И это далеко не первая их встреча. Фото любовницы Алана опубликовала на своей страничке.

- Он не меняется. Он был с ней не один раз. И не только с ней! - заявила жена футболиста в соцсетях.

«Я СЧАСТЛИВ РЯДОМ С ТОБОЙ»

Алана собиралась разводиться. Но вскоре участникам двух драк дали реальные сроки. 1 год и 5 месяцев колонии для Мамаева, полтора года - для Кокорина. Пока Павел сидел, Алане пришлось решать множество вопросов, которыми раньше в семье занимался муж. В том числе с финансами. В итоге Алана поняла, что все-таки слишком любит мужа, чтобы подать на развод.

Параллельно, кстати, она начала собственный бизнес - запустила линейку одежды (об окупаемости проекта ничего не известно), стала правозащитницей жертв пластической хирургии (например, помогала спасти фрика Руки-базуки). А когда Павел Мамаев вернулся домой по УДО, стало окончательно понятно, что супруга его простила.

Они оба говорили, что за это время многое поняли.

Первое интервью футболист дал собственной жене. Они выложили его в Ютюб. Получилось что-то вроде семейного разговора по душам.

- Мне пишут: «Алана, ты думаешь он поменялся? Он будет также гулять, изменять, он плохой муж». Что ты на это можешь сказать? – спрашивает Алана.

- Я попытаюсь разобраться в себе и семье. Я считаю, что у нас многое было не так. У меня есть желание, чтобы мы были счастливы... Сейчас я счастлив, что нахожусь рядом с тобой, - отвечает жене Павел.

- Я переосмыслил абсолютно все, что я делал не так. В первую очередь - отношение к своей семье, своей жене, к детям, к родителям. Не хочется больше этого повторять, - признавался спортсмен блогеру Евгению Савину.

ОПЯТЬ ИЗМЕНА

Многие, кстати, отмечают, что Павел Мамаев - человек набожный. Еще в юности у него в квартире на видном месте стояли иконы. Он регулярно ходит в церковь.

- Паша читал Библию каждый день и реально менялся. Он столько выводов сделал! – говорила Алана в интервью за полгода до знаменитой драки у ночного клуба. - Сказал мне: то, что он читает Библию и живет со мной, полу-неверующей фрикаделькой - это он делает благое дело.

В тюрьме, как говорят, Мамаев стал относиться к вере еще более трепетно.

И вот такого набожного человека жена вновь уличила в измене с испанкой. После случившегося Ирена Гарсия Морено заявила, что подаст на Алану в суд. Мол, россиянка угрожала ей в личных сообщениях, а еще - выложила в соцсетях ее паспорт и фото.

Свои отношения с Павлом Мамаевым Ирена признала. По ее словам, с футболистом она познакомилась в Марбелье, и он не сказал ей, что женат.

А Алана готова наконец-то расстаться с мужем.

«Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов! - написала она. - Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию. Адвокаты уже работают!»

Почему-то кажется, что все-таки не вовремя закрыли «Дом-2».

КСТАТИ

Бывший муж тоже сел

В марте 2020 года бывший супруг Аланы кик-боксер Александр Липовой получил два года колонии - за вымогательство взятки. В свое время Александр дал в долг бизнесмену Прохорову 4,5 млн рублей - тот обещал все вернуть, прокрутив денежки на криптовалюте. И пропал. Липовой написал заявление в полицию. На Прохорова завели уголовное дело, но не арестовали. И в какой-то момент стало понятно, что денежки Липовому уже вряд ли вернут, даже если его должника посадят. И тогда Александр Липовой придумал гениальный план. Пришел к Прохорову и предложил содействие. Мол, мои высокопоставленные друзья за 10 млн готовы отмазать тебя от уголовки. Друзей он выдумал, а полученными деньгами планировал компенсировать свои душевные переживания. Прохоров согласился. Но на самом деле тут же побежал в полицию. При передаче денег Липового и задержали.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Я ленивая, я бестолковая, и я этим горжусь»

«Я считаю: если человек был бедным, а стал богатым, то он становится лучше, - размышляла Алана Мамаева в 2018-м в интервью каналу «Точки Nad И». - Становится добрее, спокойнее. Если есть стержень. А еcли ты был дер**м, а стал королем… Вот у меня есть стержень. Я люблю деньги, я всегда любила деньги. Когда я была маленькой и мама говорила убрать комнату, я говорила: мам, у меня будет прислуга, она будет убираться.

Но я и легко расстаюсь с деньгами. У меня почему-то уверенность, что у меня всегда все будет. Мне всегда говорят: «Ты не откладываешь деньги, надо откладывать, вдруг что случится». Я говорю: «Если что-то случится, у меня все будет». Это называется яснознание. Я знаю - и все. Хоть убей меня об стену.

Я считаю своим достижением, что возле меня такой мужчина. Я никогда не буду работать. Я ленивая, я бестолковая. У меня нет высшего образования, и я этим горжусь. Никогда это не скрывала. Я всегда считала так: я могла бы его купить 15 тысяч раз, как все мои знакомые. На***на»?