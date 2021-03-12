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В мире12 марта 2021 19:44

Берлинский суд передал в детдом малышей, изъятых из семьи русских немцев Зайбертов

На запрос «КП» посольство РФ заявило, что держит это дело «на особом контроле»
Эдвард ЧЕСНОКОВЭдвард ЧЕСНОКОВ
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Формальным поводом для изъятия детей стало заявление, которое сосед Зайбертов по многоквартирному дому написал в югенд-амт

Фото: Личный архив

В Германии продолжается скандал вокруг семьи Евгения и Юлии Зайбертов. 8 февраля немецкая полиция и ведомство по делам несовершеннолетних (югенд-амт) изъяли из их берлинской квартиры троих детей: Николауса, Василису и Анну. Теперь же стало известно, что суд постановил лишить старших Зайбертов родительских прав.

По версии местных властей — семья русских немцев, переехавших в ФРГ семь лет назад, плохо выполняла родительские обязанности, а глава семейства якобы злоупотреблял алкоголем.

Сами Зайберты уверяют: причина репрессий — их патриотическая позиция. Например, мать детей, Юлия, работала в больнице «Шарите» (той самой, где в августе-сентябре лечился Алексей Навальный), и не скрывала, что не верит западной версии, будто «берлинского пациента отравил Кремль».

Формальным поводом для изъятия детей стало заявление, которое сосед Зайбертов по многоквартирному дому написал в югенд-амт.

— В том доносе сказано: «оба [родителя] — русские». Возможно, это и вызвало чрезмерное внимание немецких властей к семье Зайбертов, — рассказал kp.ru их общественный защитник Гарри Мурей.

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Фото: Личный архив

И вот на днях берлинский суд провел очередное заседание по делу Зайбертов. Вердикт ожидаем: доводы защиты отклонить, Юлию и Евгения лишить родительских прав, детей пока оставить в детдоме.

Старшая из детей, Василиса, родилась в России, а вот Николаус и Анна — уже в Германии. Документы об их российском гражданстве выправить не успели.

Само посольство РФ в ФРГ в ответ на запрос «КП» заверяет, что внимательно следит за делом русских немцев.

«Ситуация вокруг семьи Зайберт, из которой представители берлинской полиции и ведомства по делам несовершеннолетних принудительно изъяли трех малолетних детей, находится на особом контроле Посольства. Причины инцидента выясняются. Ожидаем ответы на официальные запросы, направленные дипмиссией в МИД ФРГ, правоохранительные органы и ведомство по делам несовершеннолетних, — ответили нам в посольстве.

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Также, по словам пресс-службы ведомства, «консульские должностные лица находятся в постоянном контакте с семьей Зайберт, принимают необходимые меры для защиты прав и интересов российских граждан».

В свою очередь, «КП» также продолжает следить за резонансным делом.

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