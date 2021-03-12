Пуговка из сериала "Папины дочки" Екатерина Старшова стала неузнаваема

Пуговка осталась только на экране. Екатерине Старшовой уже 19 лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Екатерина Старшова полюбилась миллионам телезрителей после выхода на экраны сериала "Папины дочки". Роль смышленой и очень милой Пуговки сделала девочку настоящей звездой. Однако спустя много лет девочка решила не связывать свою судьбу с актерской профессией. Она поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины. Более того, от прежней Пуговки не осталось и следа. Так сильно изменилась Екатерина.

Шоумен Александр Олешко разместил в блоге по-настоящему уникальный снимок. В кадре он позирует со звездой сериала "Папины дочки" Екатериной Старшовой. Ее Пуговка была едва ли не самым любимым персонажем популярного ситкома.

"Пуговка осталась только на экране. Екатерине Старшовой уже 19 лет. Она студентка МГУ. Очень интересный человек, со своей мечтой, своими целями и задачами. Съемки в «Папиных дочках» для неелишь детское приключение. От всей души желаю тебе, Катюша ,что бы все в твоей жизни получилось так, как тебе хочется! Был рад встрече!", - написал артист.

2007/2019 Фото:

Старшова выросла настоящей красавицей. "Не узнала ее. Такая настоящая, даже без косметики", "Красавица и умница, правильно, что не стала актрисой", "Никогда бы не узнала Пуговку", "Какая прекрасная девушка", - делятся фолловеры.

На момент окончания съемок в сериале Кате было всего 11 лет. Во время участия в "Папиных дочках" она снялась в нескольких рекламных роликах. После закрытия проекта мама девочки настояла на том, чтобы дочь получила хорошее образование.

Помимо учебы занималась фигурным катанием. Выбор этого хобби связан с профессией ее родителей. Катя родилась в семье фигуристов Елены Михайловской и Игоря Старшова. В четыре года девочку приняли в театр на льду "Алеко". Став профессиональной спортсменкой, в составе коллектива она выигрывала медали и кубки на серьезных соревнованиях.

В 2019 году завершила карьеру, так как поступила в университет. Старшова давно и всерьез увлечена медициной. Она отлично училась в школе. Девушка получила очень высокие баллы по ЕГЭ, о чем сообщала в блоге: "Химия - 100 баллов. Биология - 100 баллов. Русский язык - 94 балла. Я сделала это".