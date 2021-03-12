Кружевные чулки и мини-юбка: Дочка Урганта снялась в пикантной фотосессии

20-летняя Эрика живет в США. Фото: Инстаграм.

Супруга Ивана Урганта Наталья Кикнадзе родила дочь Эрику в предыдущем браке, однако телеведущий всегда считал девочку родной. Сейчас 20-летняя девушка живет в США. В Америку она уехала в 2018 году на учебу. Эрика изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке. Творческая специальность подразумевает креативный подход ко всему – включая одежду. Наследница Урганта часто снимается в провокационных фотосессиях и делится результатами в Инстаграме. Последний фотосет Эрики получился особенно горячим.

Девушка стала участницей яркой уличной съемки, для которой она выбрала очень необычный образ. Эрика нарядилась розовый жилет из искусственного меха с изображением Сейлор Мун и расклешенную джинсовую мини-юбку. Самой пикантной частью ее гардероба стали белые чулки с кружевной резинкой и того же оттенка гетры, подчеркнувшие стройные ноги девушки. В таком виде она прогулялась по улицам Нью-Йорка, дополнив свой наряд массивными черными ботинками и сумочкой с изображением Анджелины Джоли и Брэда Питта.

Девушка стала участницей яркой уличной съемки, для которой она выбрала очень необычный образ. Фото: Инстаграм.

Parsons School of Design — частная школа искусств и дизайна, расположенная в районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене. Обучение в ней стоит недешево - около 50 тысяч долларов в год, а если учесть расходы на проживание, то и все 100 тысяч. Школа Parsons считается самым выдающимся учебным заведением США в области моды и дизайна. В свое время ее закончили известные кутюрье Донна Каран, Марк Джейкобс, Том Форд, Джейсон Ву, Нарсисо Родригес и многие другие. Эту школу часто выбирают для своих детей западные знаменитости. Например, в нее поступил старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин. Правда, парень бросил вуз, проучившись в нем всего год.

Самой пикантной частью ее гардероба стали белые чулки с кружевной резинкой. Фото: Инстаграм.

В США дочь Урганта встретила и свою первую любовь. В Инстаграме Эрика часто делится снимками со своим темнокожим бойфрендом Мусой. Молодой человек учится с ней в одном университете, а в свободное время подрабатывает моделью. У Эрики часто спрашивают, как родители относятся к ее бойфренду. Девушка не раз говорила, что и папа, и мама уважают ее выбор и во всем поддерживают.

В таком виде она прогулялась по улицам Нью-Йорка, дополнив свой наряд массивными черными ботинками и сумочкой с изображением Анджелины Джоли и Брэда Питта. Фото: Инстаграм.

- Они стараются мне не мешать и принимают такой, какая я есть. Мне кажется, всем, у кого есть родители, важно понимать, что вы не обязаны быть такими же. Они — тоже люди, и их взгляды могут быть другими. У меня с этим были проблемы: я всегда думала, что должна быть какой-то определенной. Что родители возлагают на меня определенные ожидания. А когда мы с ними поговорили на эту тему, оказалось, никаких ожиданий не было. Им может что-то не нравиться, но они никогда меня ни от чего не отговаривают. Это идеально, - считает Кикнадзе.

Эрика изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке. Фото: Инстаграм.

В одном из интервью Эрика рассказала, почему среди тысячи других парней она выбрала именно Мусу.

- Я сразу заметила, как он меня внимательно слушает. Вот что мне важно. После месяца общения мы стали не разлей вода, всегда вместе. Он — мужская версия меня, я — его женская версия, - рассказала дочь Урганта журналу Tatler.