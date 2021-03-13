Алексей Панин: «Я бы с удовольствием отказался от гражданства России, если бы мне кто-то дал другое»

Алексей Панин живет в Испании. Фото: Инстаграм.

В прошлом году звезда «Жмурок» Алексей Панин переехал в Испанию. Актер купил квартиру в курортном городке Торревьеха под Аликанте, и теперь бывает в России только наездами. В январе этого года артист похоронил маму, скончавшуюся от коронавируса, так что теперь особых причин часто возвращаться в Москву у него нет. По словам Панина, он был бы рад и вовсе отказаться от гражданства России, но пока ни одна страна Евросоюза, включая Испанию, не торопится предоставлять ему свой паспорт.

- Я бы с удовольствием отказался от гражданства, если бы мне кто-то дал другое. Пока ни Испания, ни другие государства не горят желанием выдать мне гражданство. Так что я имею вид на жительство, - рассказал Панин в программе «Культурный код» на Радио «Комсомольская правда».

Алексей говорит, что в России не чувствует себя комфортно, и жить ему больше нравится в Европе. Артист считает себя гражданином мира, не привязанным ни к одной стране мира.

- Я не могу сказать, что мне все нравится в Испании, во Франции или в Америке. Мне что-то нравится в Испании, что-то — во Франции, что-то нравится в России. Но сказать, что я чувствую, что это моя родина — нет. Не смейтесь надо мной, но я, наверное, больше человек мира. И мне комфортно.

На родину Панин приезжает сняться в кино и подзаработать денег. Других привязанностей к родной стране у него нет.

- Я не хочу ехать в Россию. Я хочу приехать в Россию в баньку зимой, в прорубь попрыгать. Я хочу приехать в Россию сняться в кино, когда пригласят. Были съемки, я прилетал, с удовольствием провел пять дней. Поснимался, вернулся обратно. Я не могу сказать, что я так страдаю без России, - рассказал 43-летний актер.

В августе Панин получил ВНЖ Испании и уехал в Европу. Фото: Инстаграм.

Для того, чтобы получить испанское гражданство, Панину необходимо прожить в этой стране как минимум 10 лет. Сейчас, с видом на жительство, актер может жить в Испании, но не может работать в ней. Спустя пять лет после переезда он сможет получить постоянный вид на жительство. Этот статус дает практически те же права, что и гражданство, за исключением возможности переехать в другую страну Евросоюза. Зато с ПМЖ можно работать в Испании и вести в ней бизнес. Спустя еще 5 лет уже можно будет претендовать на гражданство и получить паспорт этой страны.

Алексей переехал из России в Европу в августе 2020 года. Квартира в Аликанте обошлась ему в 70 тысяч евро (6,2 миллиона рублей). В эту сумму вошли все расходы на оформление. Актер рассказывал, что сначала хотел обосноваться в Италии, в Тоскане, но ему не хватило денег на местную недвижимость.

О переезде за границу Панин задумался еще несколько лет назад. В феврале прошлого года Панин призывал своих подписчиков в Истаграме «продавать квартиры и почки», чтобы эмигрировать из России. По его мнению, в ближайшие годы ждать чего-то хорошего в этой стране не стоит. А в августе актер похвастался полученным видом на жительство в Испании.

- Мне было все равно, в какой стране получить вид на жительство, лишь бы подальше от России, - написал Алексей. - Я даже вчера по такому случаю напился. Не пил два месяца, но получение ВНЖ стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен! Ура!

Вместе с Паниным в Европу переехала его 13-летняя дочь Нюся. На днях девочка стала резидентом Испании. Фото: Инстаграм.

Вместе с Паниным в Европу переехала его 13-летняя дочь Нюся. На днях она стала резидентом Испании. До недавнего времени Анна жила то в Испании с отцом, то в Москве с бабушкой. После смерти бабушки девочка окончательно перебралась в Аликанте. Со своей матерью – экс-моделью Юлией Одинцовой – она жить отказывается. Панин долго судился с бывшей женой, пытаясь лишить ее родительских прав из-за наркомании. С мамой Анна начала общаться только недавно, когда Панин уехал за границу.