Внук Фиделя Кастро стал мажором: он садится пьяным за руль и снимает это на видео

Кубинцы недоумевают, как такое поведение может оставаться безнаказанным Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О внуке кубинского революционера Фиделя Кастро, руководившего Островом Свободы почти полвека, в последние месяцы много говорят и пишут.

В течение только одной недели Сандро Кастро опубликовал в своих соцсетях два видео, на которых запечатлел себя пьяным за рулем BMW, едущего со скоростью 140 км/ч по дороге.

«Мы - простые люди, но время от времени мы должны вынимать игрушки, которые есть у нас дома», - весело говорит в кадре внук Фиделя Кастро.

Такое поведение - для кубинцев не новость. На Кубе Сандро называют завсегдатаем ночных клубов Гаваны. Он владеет несколькими барами и ночными клубами.

Столкнувшись с возмущением общественности, Сандро Кастро принес свои «глубокие извинения» кубинскому народу. Еще он заявил, что BMW, принадлежал «знакомому, который одолжил ему машину, потому что знал, как сильно он любит гоночные авто».

Казалось бы, что конфликт исчерпан. Но через несколько дней после инцидента в Сеть попадает еще одно видео. На нем Кастро снова мчится по дороге на бешеной скорости с бутылкой пива в руках.

«Ездить с пивом – это прекрасно!», - кричит он.