Арестован водитель, протащивший полицейского около трех метров за своей машиной в Москве

Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Водителю грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд арестовал водителя, который пытался скрыться и протащил полицейского около трех метров за своей машиной вблизи улицы Миклухо-Маклая в Москве.

- Взят под стражу мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции на юго-западе Москвы. Следователи продолжают расследовать уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», - рассказала Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве.

Инцидент произошел 9 марта, когда в полицию поступило сообщение о конфликте москвичей на улице Миклухо-Маклая. На место выехали сотрудники МВД. Конфликтующие тут же попытались скрыться. Один из полицейских схватился за ручку двери автомобиля Honda, где находился нарушитель, но водитель не остановился.

- Мужчина, находясь за рулем автомобиля вблизи улицы Миклухо-Маклая в городе Москве, проигнорировал законные требования представителя власти, и, продолжив движение проехал с сотрудником не менее трех метров, - рассказали в СК по Москве.

Полицейский получил травмы руки и ноги. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Водителю грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

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