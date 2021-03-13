Байкеры, стриптиз и подпольное казино: Настя Ивлеева спустила на юбилей 10 миллионов

Этой ночью шоу-бизнес не спал: в самом центре столицы до утра гремела вечеринка Анастасии Ивлеевой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Этой ночью шоу-бизнес не спал: в самом центре столицы до утра гремела вечеринка Анастасии Ивлеевой. В честь своего 30-летия блогерша обещала закатить такую пирушку, от которой вздрогнет светская Москва, только-только отходящая от коронавирусной спячки. И свое обещание Настя сдержала.

Главный знак качества - присутствие на юбилее самой Примадонны, но и кроме Аллы Борисовны на дне рождения отметились самые сливки шоу-бизнеса: Николай Басков, Лолита, Моргенштерн, Ксения Собчак, Регина Тодоренко, Джиган и Оксана Самойлова, Нюша, Даня Милохин, Анастасия Решетова, Матильда Шнурова, Филипп Киркоров... Последний, впрочем, поспешил уйти пораньше, - говорят, специально, чтобы не встречаться с Пугачевой и Максимом Галкиным. Гости, которых в этот вечер собралось не меньше ста человек, наперебой удивляли нарядами в стиле кибер-барокко: тематические вечеринки - последний писк праздничной моды, и Ивлеева постаралась выбрать самый вычурный стиль.

Регина Тодоренко на юбилее Насти Ивлеевой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Площадку для праздника выбрали соответствующую - культовый ресторан "Прага", в котором когда-то свое 30-летие отмечала Примадонна. Последние три года он закрыт и работает только как банкетная площадка. В "Праге" три роскошных зала - "Посольский", "Московский" и "Кремлевский", аренда каждого стартует от 5000 с человека, но на деле - куда дороже. Так, судя по отзывам клиентов, еще пару лет назад реальный ценник составлял в два раза больше.

Муж юбилярши, рэпер Элджей с гостями Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Потратилась юбилярша основательно: не только на аренду площадки, декор, изысканный банкет, но и на шоу-программу. Гостей развлекали показом мод, выступлениями артистов, эротическими танцами, а в разгар ночи в зал с ревом ворвались брутальные байкеры. Кроме того, в одном из залов Ивлеева организовала казино, которое вызвало восторг у мужской половины.

Именинница с подругой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По подсчетам экспертов, столь пышный юбилей обошелся телеведущей в несколько миллионов рублей.

- Такой праздник - это, конечно, фантастика для обычных людей, которые завтра пойдут отмечать Масленицу. Он может стоить и 10 миллионов, и даже больше, - рассказал kp.ru эксперт в ивент-бизнесе Игорь Увенчиков. - Многое зависит от того, своими ли силами была организована эта вечеринка, либо заказчик обращался в специализированное агентство. Их процент за организацию мероприятий очень разнится: это может быть и 10-15%, а может доходить и до 150% от сметы вечера. Сейчас время ивент-агентств постепенно уходит: они зачастую предлагают готовые решения, которые могут дублировать друг друга. А взыскательному заказчику хочется чего-то особенного. Найти свет, звук, заказать декор и кейтеринг, сейчас не проблема - с этим отлично справляются даже любители, все услуги есть в интернете. Еще лет 10 назад такого не было, поэтому праздничные агентства и накручивали цены.

Ксения Собчак и Настя Ивлеева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ВОПРОС-РЕБРОМ

Казино на вечеринке - это законно?

Казино из столицы пропали, кажется, еще в прошлой жизни - теперь для подобных развлечений в России созданы специальные игорные зоны. Получается, для Ивлеевой, которая уже не раз демонстрировала пренебрежение к общественным нормам (садилась за руль под градусом, запускала салюты без соответствующих разрешений и разгонялась под 220 км/ч на своей "ласточке"), закон не писан?

Впрочем, у юристов нет однозначного мнения на этот счет.

- Если казино работало только для участников вечеринки и тем более, если игра шла не на деньги, никаких нарушений в этом нет, - уверен адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов. - Такое развлечение не имеет признаков организованного азартного бизнеса, здесь нет цели извлечь прибыль. А значит, все легально.

Алла Пугачева и Светлана Бондарчук Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Между тем, есть и другая версия.

- Все зависит от того, как поведут себя гости этого казино. Например, если кто-то на дне рождения выпил лишнего и сильно проигрался, он вполне может написать заявление в правоохранительные органы и создать серьезные проблемы организаторам вечеринки, - объяснил "КП" адвокат Андрей Алешкин. - Тогда придется выяснять, с какой целью это казино вообще организовали, объявляли ли гостям, что это имитация казино, имела ли Настя Ивлеева с этого доход... Ведь если игра идет на деньги, то эти деньги куда-то уходят. Вопрос - куда? Игорный бизнес - очень тонкая штука. И во всех казино прописаны условия участия, а также компенсации проигравшему. Где-то игроку возвращают 10% от суммы, где-то вызывают такси и дарят бутылку шампанского. Не думаю, что на вечеринке кто-то подписывал подобный документ.

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