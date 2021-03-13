«Пусть поплачет, спать будет крепче»: Шесть вредных заблуждений о детском сне

Порой рекомендации родственников и старших подруг запутывают молодую маму и серьезно осложняют жизнь. Особенно в первые 2-3 года жизни ребенка Фото: Shutterstock

Спросите любую молодую маму в первый год жизни малыша, чего ей хочется больше всего. И она ответит — спаааааать... И как бы не был налажен быт, сколько бы заботы ни вкладывали родные, ночью мы остаемся с ребенком один на один. И неважно, спит он в своей кроватке или с мамой, находится на грудном вскармливании или искусственном, мама все равно чутко реагирует на каждый шорох.

А если ребенок еще и плохо засыпает, то перебрав множество советов и не почувствовав отдачи, мама может впасть в настоящую депрессию. Сегодня мы разберем самые распространенные заблуждения о детском сне. Возможно, вы узнаете в них свои ошибки. И это поможет наладить хороший сон и вам, и ребенку.

Наш эксперт - Елена Мурадова, руководитель и основатель Центра детского сна и развития baby-sleep.ru, сертифицированный консультант по детскому сну, член Международной ассоциации профессиональных консультантов по сну (APSC), мама троих детей.

Заблуждение 1: пусть набегается перед сном — чем сильнее устанет, тем быстрее уснет.

Факт: «перегулявшие» дети плохо засыпают, хуже спят и слишком рано встают.

Чем сильнее перевозбуждена нервная система, тем сложнее будет уложить ребенка. Но даже если он уснет, из-за нервного напряжения может проснуться слишком рано. Из-за коротких дневных снов к вечеру накапливается переутомление – и под угрозой сон ночью. Так что старайтесь не перегружать ребенка. Как минимум за час до сна ограничьте активные игры, отключите гаджеты и телевизоры.

То же относится к совету «пусть поплачет»: из-за долгих рыданий перевозбужденная нервная система ребенка может выдать совсем не ту реакцию, что мы ждем. Ребенок не уснет, а зайдется в истерике и откажется спать, будет висеть на маме, требуя успокоения. Важно не допускать таких ситуаций. Перед укладыванием ребенку важно замедлиться, расслабиться. Говорите с ним спокойнее и тише, уделите ему как можно больше внимания, помогите ему успокоиться перед сном.

Заблуждение 2: захочет спать — сам уснет.

Факт: многие малыши, особенно до двух лет, не могут контролировать свои потребности: они не осознают, что сейчас хотят спать, есть или замерзли. Просто начинают капризничать.

Так же, как мы удовлетворяем потребности ребенка в еде, тепле, безопасности, мы, взрослые, должны контролировать и время засыпания.

Очень важно выбрать правильное время укладывания. И придерживаться его каждый день. Специалисты по детскому сну убеждены, что полезнее всего для ребенка раннее засыпание на ночной сон — с 19 до 21 часа. Как только вы заметили, что в этот промежуток времени малыш зевает, трет глазки, сразу же приступайте к укладыванию. И важно, чтобы к этому моменту все необходимое уже было подготовлено ко сну.

Дети, как и все живое в природе, ориентируются на циркадианные ритмы – «внутренние часы» организма. И эти часы у большинства малышей настроены на ранний утренний подъем, в 6-8 часов. Значит, для того чтобы получить достаточно ночного сна, нужно лечь пораньше.

Очень важен приятный расслабляющий ритуал перед сном (легкий массаж, колыбельная, сказка, рассказанная шепотом — то, к чему привык ваш ребенок). Самый простой ритуал из массажа и колыбельной можно вводить с первых месяцев жизни, а с возрастом постепенно расширять набор действий. Эти действия должны повторяться каждый вечер в строгом порядке – всегда одном и том же. Это помогает ребенку «переключиться» на засыпание. Важно, чтобы не было никаких отвлекающих и возбуждающих моментов: например, светящегося экрана телефона, звуковой игрушки, сильного шума.

Заблуждение 3: покатайте его в машине или покачайте, чтобы уснул.

Факт: ребенок, спящий в движении (слинге, коляске, машине) может получать слишком мало глубокого восстанавливающего сна и проснуться не выспавшимся, а значит, капризным.

Американский специалист по сну, педиатр, профессор Марк Вайсблут сравнивает сон ребенка в движении с поверхностным сном, которым спят взрослые, например, во время авиаперелетов. Хотя, научных исследований, подтверждающих, что такой сон вреден, нет.

Но часто родители попадают в ловушку сна в движении, потому что малыш привыкает засыпать только так – на руках или в коляске. И приходится снова и снова его качать, чтобы продлить сон. В первые 3-4 месяца жизни покачивания хорошо успокаивают ребенка – это естественное продолжение качания в мамином животе. Но потом это становится ассоциацией на засыпание и мешает хорошему сну.

Конечно, речь не идет о том, чтобы совсем отменить укачивание. Как рекомендует доктор Вайсблут, «используйте движение только для того, чтобы успокоить, но не усыпить». Постарайтесь останавливать качание раньше момента, когда малыш заснет – тогда его сон будет спокойнее.

Исключение из правил: если вы берете малыша с собой в длительную поездку, и он заснул — наслаждайтесь тишиной!

Заблуждение 4: если не будет спать днем, лучше поспит ночью.

Факт: как правило, дети до трех лет нуждаются в дневном сне.

Если ближе к трем годам малыш отказывается от дневного сна, необходимо рано укладывать его на ночь, чтобы он проспал около 12 часов (это возрастная норма сна). Но и тогда постарайтесь устроить ему дневной отдых – тихий час без активных игр, телевизора и гаджетов, чтобы отдохнула нервная система.

Если ребенок не спит днем, он может перевозбуждаться и хуже засыпать вечером. Родители могут заметить проблемы после отмены дневного сна не сразу, а через пару недель, когда усталость накапливается.

Заблуждение 5: надо обязательно будить ребенка в туалет.

Факт: если малыш явно проявляет признаки пробуждения - ворочается, вздыхает, всхлипывает, можно его аккуратно разбудить. Но вырывать ребенка из глубоко сна и усаживать его на горшок не стоит.

Это может привести к нарушению сна. Лучше дождаться сухих ночей и тогда уже отказаться от подгузника – у кого-то нервная система дозревает раньше, а у кого-то попозже. Чаще всего это происходит в возрасте от 2 до 5 лет.

Заблуждение 6: если ребенок часто просыпается ночью, значит он голодный.

Факт: у ребенка множество причин просыпаться по ночам.

Дети часто просыпаются, чтобы проверить, все ли в порядке: сухо ли, тепло ли ему, рядом ли мама – все ли так, как было, когда он засыпал. Если ребенок уснул на груди у мамы, с бутылочкой во рту, в качающейся коляске, а проснулся один в кроватке, он будет требовать привычных условий засыпания, чтобы продолжить свой сон. Ведь засыпать по-другому он просто не умеет.

Если малыш умеет засыпать самостоятельно, то после таких пробуждений он сразу же засыпает снова – так же, как и все мы, взрослые. Мы тоже просыпаемся «на проверку» каждую ночь, просто не помним этого наутро.

Во время ночных пробуждений дети практикуют недавно освоенные навыки – ползают, садятся, встают. Или, например, малыша может раздражать неудобная бирка, грубый внутренний шов или ткань пижамы.