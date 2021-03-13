В СК России создается "Информационный центр" по работе в соцсетях

Новое структурное подразделение будет поддерживать связь с гражданами по сети интернет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о создании в системе ведомства "Информационного центра" - новой структуры для связи с гражданами.

- Организационно подразделение будет обладать полной самостоятельностью, не входя ни в одно из управлений центрального аппарата, и подчиняться непосредственно Председателю СК России, - сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В СК России также пояснили, что создание такой структуры обусловлено "постоянным ростом числа обращений, звонков и сообщений в Приемную председателя в социальной сети, "ВКонтакте", необходимостью более эффективной и оперативной работы с каждым обратившимся в ведомство гражданином и постоянным развитием информационных технологий".

По мнению следователей "Информационный центр" позволит более оперативно реагировать на процессы в информационном пространстве, а также анализировать ее источники.

- В СК России учитывают современные тенденции – развитие современных средств связи, информатизацию общества, для того чтобы заявителям было удобно обратиться в Следственный комитет, независимо от времени и места, - отметила приоритетные задачи современных следователей Светлана Петренко.