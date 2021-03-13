«И тут Борисыч разозлился»: Леонид Агутин — про ярлык «попса», русскую мафию и конфликты в шоу «Голос»

Упрямый в музыкальном смысле Леонид Агутин много лет продолжает гнуть свою линию: проповедует в России фламенко, соул, джаз, фанк и другие непопулярные жанры. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Упрямый в музыкальном смысле Леонид Агутин много лет продолжает гнуть свою линию: проповедует в России фламенко, соул, джаз, фанк и другие непопулярные жанры. Вовсе не беда, что каждый день у артиста нет стадионных концертов. Зато музыканта ценят на западе, и он счастлив, занимаясь любимым делом. В беседе с литкритиком Галиной Юзефович вокалист и бывший наставник шоу «Голос» рассказал, как он завел связи в США и не разговаривал с Градским неделю после конфликта.

ПРО ЯРЛЫК «ПОПСА»

«Я делаю поп-фьюжн — с элементами джаза, фанка, соула, но оглядываясь на «Русское радио». Понимая, что шанс попасть на это радио есть, а на другое — нет. Потому что надо мной всегда горит вывеска «Поп». Ходить с этим на другие радиостанции бесполезно. Можно только туда, где формат — популярная музыка. Стоит углубиться и делать чуть сложнее, как на альбом с Ал Ди Меолой— сразу выстрел в никуда. Это никто в России никогда не берет».

ПРО РАБОТУ В США

«У меня в Америке есть очень хорошие друзья, дружим уже более 25 лет. Например, мой соавтор Алекс Сино — он сам из Одессы, но в США живет очень давно. С 1995 года мы не разлей вода. Он повлиял и [поверил], что я бы мог здесь, в Америке, реализовать свою музыку, что это интересно. Я стеснялся. А потом он меня познакомил с гитаристом Ал Ди Меолы, потом я сыграл с ними сейшн в одном из баров. Им понравилось. Позвали на халтуру за сто долларов, а у меня в тот день был концерт в Beacon Theatre на Бродвее — зал на 3500 мест. Он пришел на него и обалдел. Я пригласил его в Россию, а он отказался и испугался. Говорит, что в России — мафия. Тогда я сказал: «Ал, я и есть мафия». Тогда и согласился».

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ПРО ШОУ «ГОЛОС»

«В проекте мы однажды поругались с Александром Градским. У него была замечательная подопечная Полина Зизак, дочь прекрасного музыканта. Выросла в хорошую вокалистку. И была подопечной Александра Борисовича. Он ей дал спеть сложную песню Уитни Хьюстон. Вещь была тяжелая. И у Полины, очевидно, возникли проблемы с дыханием. И я довольно мягко сказал, что у нее хорошо получилось спеть сложную композицию, и даже если в паре мест запнулась, это нестрашно. Я понимал свою задачу так: раз я там сижу, то не могу очевидное не сказать. Иначе нафига? И вдруг Борисыч так разозлился! И говорит: «Вот если бы вы попробовали спеть Уитни Хьюстон, как Полина Зизак, то люди увидели бы, какие вы звезды на самом деле!». Мол, какие вы на хрен певцы. Я не стал продолжать бучу в прямом эфире. В чем-то он прав. Дней пять с ним не разговаривал. А потом он пришел на мировую. Говорит: «Ну ладно, старик, чего ты начинаешь?». И я отвечаю: «Саш Борисыч, понимаешь: я не смогу спеть Уитни Хьюстон, как Полина Зизак. И даже не смогу спеть, как Полина Зизак. Уверяю тебя — и Пол Маккартни не сможет. И Эрик Клэптон. Понимаешь? Но, в отличие от Полины Зизак, их знают миллиарды людей. Не миллионы даже. И любят!»

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПРО СОВРЕМЕННУЮ ЭСТРАДУ

«Поп-музыка — не про вокал. Она про исполнительское мастерство. У нас поет лучше тот, кто поет громче. Так принято. В шоу «Голос» тоже. Как бы мы не изгалялись, вкусные аранжировки не делали, придет оперный певец, разинет варежку и даст громче всех. Нельзя в эстрадные конкурсы звать академических певцов. У них иной инструментарий. Они поют не связками, а «трубой», диафрагмой: звукоизвлечение в два раза громче любого эстрадного артиста. Я могу это сделать, но зачем? В том репертуаре, в котором я нахожусь, нельзя это петь».

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