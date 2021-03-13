«Договаривались через Галкина»: эксперт объяснил, почему Пугачева пришла на вечеринку Ивлеевой

Когда к тебе на 30-летие приходит сама Пугачева, это, черт возьми, что-то да значит. Вот только, что именно?

Юбилей Насти Ивлеевой, после которого добрая половина шоу-бизнеса ещё только приходит в себя, поразил публику своим масштабом. Точнее, масштабом личности гостей: когда к тебе на 30-летие приходит сама Пугачева, это, черт возьми, что-то да значит. Вот только, что именно? У неискушенных обывателей тут же возник вопрос: зачем Примадонне спускаться со своего Олимпа в деревне Грязь и ехать на вечеринку к блогерше, которая, пусть и популярна, но совсем ей не ровня? Одно дело, когда Алла Борисовна поздравляет с юбилеем Вячеслава Зайцева, Александра Буйнова или является на премьеру Андрея Кончаловского, и совсем другое - среди блогеров и тиктокеров чокаться с девушкой, которую прославили сделанные на коленке вайны... И пусть сейчас Ивлеева - успешная телеведущая, звезда YouTube и Instagram с аудиторией под 30 миллионов, в голове все равно крутится вопрос: «Как она затащила Пугачеву на свой день рожденья?». Ведь у той же Бузовой, например, которая справляла юбилей на пару месяцев раньше, гостями такой величины и не пахло...

Справедливости ради отметим, что с Примадонной блогерша знакома лично: на Новый год-2020 звезда эстрады сыграла в ее праздничном фильме для YouTube, предоставив в качестве локации для съёмок свой родной замок в Грязи. И это при том, что Пугачева тогда отказалась сниматься во всех новогодних «огоньках»... Скорее всего, супругу уговорил на смелый эксперимент Максим Галкин: к тому времени он успел побывать в участниках шоу Ивлеевой, и говорят, остался от неё в восторге.

Вот и сейчас, как полагают эксперты, решающую роль в визите Аллы Борисовны сыграл молодой муж.

- Как правило, чтобы позвать звёзд первой величины на свой праздник, договариваются через агентов, продюсеров - сейчас это не составляет особой сложности, - рассказал kp.ru шоумен, организатор и ведущий мероприятий Сергей Пчела. - Но в данной ситуации, скорее всего, договаривались с Галкиным, а Алла Борисовна стала приятным бонусом к его визиту. Ведь по сути, блогеры сейчас - это современный аналог народных артистов: у них огромная аудитория, влияние и возможности в медийном пространстве.

- Но ведь Пугачева не ходит ко всем популярным персонажам - у той же Бузовой, например, ее не было. Дело в личных симпатиях? - спросила «КП».

- Не думаю, что у Примадонны есть какая-то ярко выраженная неприязнь к Ольге, хотя и не исключено. Суть, скорее всего, в другом. Возможно, у Максима Галкина впереди какая-то коллаборация с Ивлеевой или любой другой крупный проект - ему нужно быть на слуху, появляться на публике (говорят, артист намерен развивать свой канал на YouTube. - Ред.). Прийти к вайнерам или тиктокерам в том случае, если он хочет расширить аудиторию, совсем не зазорно.

- А как по-вашему, могла здесь быть коммерческая составляющая? Бывает, что суперзвезд зовут за деньги?

- Да вы что, с Пугачевой это выглядит крайне сомнительно! Ее сложно купить даже на корпоратив. Баскова, Киркорова, Собчак, не говоря уж про Даню Милохина, - да. А Пугачева в последние годы стала совсем уж неподъёмной - я говорю о деньгах. Вы всерьёз думаете, что Элджей или Ивлеева в состоянии это оплатить? Да не смешите! Суммы называть не могу (по данным «КП», частная вечеринка с женщиной, которая поёт, обойдётся в 350 тысяч евро, это более 30 млн рублей. - Ред.), но и согласия добиться крайне сложно. Последний раз, на моей памяти, Примадонна выступала года три назад у «Сафисе» на очень богатой свадьбе. Ей это просто не нужно. Заплатить можно разве что посредникам, которые за собственное вознаграждение с ней договорятся. Но сама Пугачева придёт по дружбе.

- Сколько, по-вашему, могла стоить такая вечеринка? Сотня гостей, культовый ресторан «Прага», декор, изысканное меню...

- Я абсолютно уверен, что сам зал и тот же алкоголь предоставили по бартеру. И даже устрицы любому бару было за радость привезти просто за одно упоминание в соцсетях. Но если мы говорим об абсолютных цифрах... Сейчас средний корпоратив в плане закусок обходится в 4500 рублей на человека. Пусть это был роскошный стол с красной и чёрной икрой: тогда примерно по 10 000. Из расчета на 100 гостей, еда обошлась бы в миллион, ещё один миллион, допустим, аренда ресторана. Декор и шоу, в среднем, 3 миллиона. Итого 5. Если уж это суперкрутая вечеринка, ценник может доходить и до 10 млн. Алкоголь, кстати, не самая большая статья расходов. Обычно считается три к одному: на 100 тысяч, потраченных на закуски, приходится около 30 тысяч на спиртное. А когда речь идёт о звёздной вечеринке, поверьте, там никто не напивается. Разве станет Собчак или Лолита хлестать без остановки, когда вокруг сто гостей, и каждый может выложить компромат в соцсети? Нет, знаменитости на подобных фуршетах пьют очень мало.

- Ксения Собчак, кстати, после дня рождения Ивлеевой написала, что «нулевые» с их шикарными вечеринками возвращаются. Это так?

- Да бросьте! Уж ей ли не знать, что никакие «нулевые» уже не вернутся! Или вернутся тогда, когда ей самой уже будет не до вечеринок... Из-за того, что одна Настя Ивлеева закатила тусовку, кстати, весьма посредственную - такие в Москве случаются каждую неделю, никакие золотые вечеринки 2000-х не появятся снова. Если только 1980-е с их разговорами на кухне... Сейчас таких жирных нефтяных денег на развлечения просто нет.