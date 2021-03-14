Алла Йошпе и Стахан Рахимов: такой любви не будет никогда

Алла Йошпе и Стахан Рахимов Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жили они долго и умерли в один день. Так бывает не только в сказках. На сороковой день после ухода жены, Аллы Иошпе, умер ее муж, певец Стахан Рахимов.

Наверное, что-то такое имела в виду писательница Мария Арбатова, когда в конце января в посте о смерти певицы, написала: "Боже, дай сил Стахану".

Они прожили вместе шестьдесят лет. Нет, не были самой красивой парой Советского Союза. Узбек и еврейка: он не красавец, она - инвалид детства. Их критиковали за скучную и старомодную манеру пения. За то, что она - сидит на сцене. ("Разве так можно", - фыркала Эдита Пьеха). В последние годы - еще и за то, что в их жизни не происходит никаких скандалов и живут они душа в душу. Поэтому про них - ни в газете написать, ни в шоу Борисова позубоскалить.

Да и встретились они впервые - как соперники на конкурсе в Колонном зале... Алла выступала от МГУ, Стахан - от Московского Энергетического Института... поделили первую премию на двоих...и с тех пор - не расставались, даже в смерти оставшись дуэтом.

- Когда певец слушает певца, когда художник смотрит работу другого художника - то всегда старается выискать недостатки, - вспоминал Стахан о том конкурсе на Фестивале Студенческой Молодежи. - А когда я слушал Аллу, то сам удивлялся тому, что недостатков не было: она пела так, как пел бы я. И за это я полюбил ее так, как никого больше.

Они пели вместе "Алешу", пели "Уходили комсомольцы на гражданскую войну". Но замечательное исполнение стирается из памяти, как стерлись их записи после семидесятых годов, когда Алла со Стаханом хотели уехать на лечение за рубеж, но их не выпустили... Осталась, как это ни пафосно звучит, их любовь, за которую их так любили зрители.

"На одном из "Голубых огоньков", лет 50 назад, спев что-то, они пошли к своему столику, - вспоминал журналист Леонид Соколов. - Публика зааплодировала, но они не повернулись. Мы, телезрители, видели их со спины, но было понятно, что они просто смотрят друг на друга, они даже за руки не держались... Вот такими я и запомнил их навсегда".

У Аллы был муж, Владимир, кстати, брат экстрасенса Алана Чумака, маленькая дочь Татьяна. Причем, когда Алла сообщила мужу обо всем, он принял благородное решение: "Ты уходи, а я подожду, когда вернешься. Он не твой человек, я вижу, что вы не пара".

"Не пара" - говорили родители: ты еврейка, он узбек, у восточных мужчин - гаремы. "Не пара" - говорили его родители: зачем тебе женщина-инвалид, за которой ты вынужден будешь ухаживать всю жизнь.

И даже гороскопы говорили "не пара":

"Я – июньская, он – ровно через полгода, декабрьский, - писала Алла, - потом прочитали, что это "союз наименьшей совместимости».

О том, что у Стахана тоже есть жена и ребенок, Алла узнала позже, когда Узбек (как она его ласково называла) взял на руки ее дочь Танечку. Он обращался с ней так, как человек, у которого были дети.

Стахану пришлось "расколоться": да, женат, да, снял кольцо...

Так они и прожили больше шестидесяти лет, даже в смерти оставаясь дуэтом. Стахан ушел в марте, как и боялась жена: "Март. Опять март. Я боюсь этих мартов. В мартах у нас часто бывают неприятности", - писала Алла.

"Просто мама позвала папу", - коротко констатировала дочь Татьяна.

Стахану и Алле было по 83. Казалось, что с возрастом они любили друг друга еще сильней. Она писала рассказы, он рисовал к ним ужасно неловкие и трогательные рисунки: "Рисуй, мой милый, в твоих рисунках я чувствую тепло твое и нежность, которые не высказал в словах", - говорила Алла.

Всю жизнь она не только пела, но и писала рассказы, которые Стахан втайне отнес в издательство и опубликовал. Так родилось на свет несколько книг. В одной из них Алла приводит анкеты, где на одни и те же вопросы Алла и Стахан, отвечают спустя тридцать лет, не помня и не зная ответов друг друга.

Последний пункт анкеты - рассказать о самом большом счастье в их жизни.

Дважды и не сговариваясь они ответили, что это - встреча друг с другом.

Алла Иошпе, Стахан Рахимов: Интервью самих с собой (из книги "Завтрак в облаках")

Много лет тому назад мне захотелось написать этакое интервью самих с собой, где я и Стахан отвечали бы на одни и те же вопросы, не зная, как отвечает другой. А потом сравнить. А теперь, спустя двенадцать лет, я решила повторить этот «эксперимент» и сравнить

ответы раньше и сейчас. Раньше.

Самое большое разочарование в детстве?

А. – Разочарование в подруге. Когда после очередной операции в школу меня провожала мама, а из школы – подруга. Так вот однажды меня подруга забыла.

Ст. – Я узнал, что у мамы, оказывается, был поклонник. У меня был шок.

Самое неприятное детское впечатление?

А. – Мне было четыре года. Бабушка Рахиль увидела мою «коллекцию» баночек из-под лекарств и попросила одну. Я ей, конечно, отдала, но было жалко! Я потом плакала. Вначале – из-за баночки, потом – от стыда.

Ст. – Обида на родственников моего отчима. Они своих детей баловали, меня – нет.

Самое яркое детское впечатление?

А. – Меня маленькую несут на носилках в Филатовскую больницу. Я лежу на спине и смотрю в небо. Уже вечер. И звезды идут за мной.

Ст. – Пел на улице, и прохожие давали конфеты.

Поступок, которым вы гордились в детстве?

А. – «Открыла» домашнюю библиотеку. Я подсказывала одноклассникам, что читать.

Ст. – Ночью нырнул в торфяное озеро. Было очень страшно. И, позднее, переплясал всех в русском переплясе.

Мечта в детстве?

А. – Стать певицей. И еще – написать книгу, где героиня – девочка моих лет.

Ст. – Петь.

Мечта, которая сбылась?

А. – Сцена.

Ст. – Сцена.

Мечта, которая не сбылась?

А. – Танцевать.

Ст. – Петь больше.

Разочарование в юности?

А. – Не приняли в Гнесинский.

Ст. – Не было.

Было ли в вашей жизни такое, за что было стыдно?

А. – Да. И много. И до сих пор больно, что это было.

Ст. – Было. За многое простить себя не могу.

Самый большой страх в жизни?

А. – За маленькую и уже взрослую дочку.

Ст. – За Аллу.

Ваш любимый певец?

А. – Нравится Саша Панайотов. А вообще, искренне считаю, что самый хороший певец

– это Стахан Рахимов.

Ст. – Любимых нет. Нравится Саша Малинин.

Любимая певица?

А. – Алла Пугачева.

Ст. – Не знаю. Самая музыкальная – моя Ёшпа.

Самая большая потеря?

А. – Мама и папа.

Ст. – Потеря мамы.

Если оценить прожитое по 10-балльной шкале, на сколько баллов вы оцените прожитую вами жизнь?

А. – На 8. Пока на 8.

Ст. – На 8.

Самая большая находка в жизни?

А. – Дочь.

Ст. – Ты.

Как мы сейчас ответили на эти вопросы?!

Раньше – многие наши с Ним ответы совпали. Посмотрим, как это будет сейчас. Спустя много лет.

Итак.

Самое большое разочарование в детстве?

А. – Было обидно, что все в школе бегают на перемене, а я нет.

Ст. – Мой отчим.

Самое неприятное детское впечатление?

А. – Арест папы.

Ст. – Мне доставались всегда жесткие железки на кровати.

Самое яркое детское впечатление?

А. – Горячие бублики в школе.

Ст. – Качался на самой верхушке гибкого вишневого дерева и смотрел на красивое пшеничное поле.

Поступок, которым вы гордились в детстве?

А. – Рассказывала придуманные сказки по ночам в детском саду. И еще – когда меня выписали из больницы, оставила все любимые игрушки детям в палате.

Ст. – Горная речка Анхор с ледяной водой, проплыл на спор.

Мечта в детстве?

А. – Мама чтоб никогда не умирала.

Ст. – Петь.

Мечта, которая сбылась?

А. – Стать артисткой. Петь.

Ст. – Не взяли в хор – гвоздем торчал. Потом все-таки взяли.

Мечта, которая не сбылась?

А. – Не стала оперной певицей.

Ст. – Не знаю.

Разочарование в юности?

А. – Не приняли в Гнесинку.

Ст. – Не помню.

Было ли в вашей жизни такое, за что стыдно?

А. – Было. Не исправить уже.

Ст. – Было конечно.

Самый большой страх в жизни?

А. – Всегда за дочку. Теперь и за мужа.

Ст. – За моих близких.

Ваш любимый певец?

А. – Александр Бон. Самый скромный и талантливый финалист проекта «Голос». И как всегда – мой Рахимов.

Ст. – Раньше – Лучано Паваротти. Навсегда Муслим Магомаев. Пласидо Доминго.

Любимая певица?

А. – Уже не Алла Пугачева. Навсегда Людмила Зыкина и Клавдия Шульженко.

Ст. – Мария Каллас и Ирина Архипова и, конечно, Нетребко.

Самая большая потеря?

А. – Мама. Папа.

Ст. – Мама.

На сколько баллов из десяти оцените прожитую жизнь?

А. – На 8 баллов.

Ст. – На 9.

Самая большая находка в жизни?

А. – Несмотря на запрет врачей, родила замечательную дочь. И большая находка еще – мой муж и партнер. По жизни и сцене.

Ст. – Самая большая находка – что мы по жизни вместе с Аллой.

Хочу напомнить, что, отвечая на эти вопросы, мой муж не знал ни моих ответов, ни своих прежних. И в этот раз отвечал он не так, как раньше. Ответы его во многом были другие. Задумывался над вопросом. Серьезно оценивал свое прошлое и нынешнее. Но все же в главном мы с ним совпали. И слава богу, что мы с ним не разочаровались ни в жизни, ни друг в друге. И он это подтвердил, повысив свою «оценку» прожитой жизни.

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