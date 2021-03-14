Шатунов рассказал, как на его глазах убили участника «Ласкового мая»

Певец Юрий Шатунов. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС.

Юрий Шатунов в эфире шоу Малахова «Привет, Андрей!» вспомнил несколько историй времен «лихих 90-х». Артист рассказал, как буквально на его глазах убили бывшего участника группы «Ласковый май» Михаила Сухомлинова. Киллеры застрелили музыканта возле дома Шатунова. Юрий услышал выстрелы, подбежал к окну, увидел тело друга и отъезжающую машину с убийцами.

- Я прекрасно помню тот день. Мишка ночевал у меня, утром мы проснулись, позавтракали, и он ушел. Я услышал два выстрела на улице, увидел в окне автомобиль, который отъезжал от подъезда. Спустился вниз и увидел Мишку в машине с опущенной головой. У него вся шея была в крови, понял, что он уже мертв. Я его взял, положил себе на спину и отнес в квартиру, - рассказал Шатунов.

Певец добавил, что убийцы так и не были найдены. Более того, Шатунов подозревает, что на самом деле киллеры охотились за ним, а Михаила застрелили по роковой случайности.

Михаил Сухомлинов «Ласковом мае» был клавишником. Во время работы в группе они с Шатуновым очень сдружились. В 15 лет Сухомлинов бросил школу и отправился гастролировать с «Ласковым маем». Михаил быстро накопил денег, которых хватило на квартиру в Москве. Музыкант вложился в ювелирный бизнес и в 1991 году покинул группу. Но до последнего продолжал общаться с Шатуновым.

Во время шоу Юра рассказал еще об одной нелицеприятной истории из своей юности. В интернате он попал в «трудовое рабство». Опекунша забрала у него паспорт и заставила его работать – петь на многочисленных концертах. Прошло почти два года, прежде чем он смог получить паспорт обратно.

Во время учебы в интернате его официальным опекуном стала директор учебного заведения. Женщина быстро сообразила, какую выгоду она может извлечь из своего талантливого подопечного. Под предлогом оформления места в общежитии она забрала у Шатунова паспорт.

- В течение двух лет я работал на нее, - рассказал Шатунов. - Пел концерты.

Сейчас артист живет в Германии. В браке с женой Светланой (она по профессии юрист) у 47-летнего музыканта родилось двое детей: сын Дэннис и дочь Эстелла.