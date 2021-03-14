Американца отправили в тюрьму на 212 лет за убийство своих детей

Следствие по делу Эльмезайена продолжалось более пяти лет. В конце концов, суд признал его виновным Фото: REUTERS

Суд в США приговорил жителя Калифорнии, выходца из Египта Али Эльмезайена к 212 годам тюремного заключения за убийство двоих детей и попытку убийства жены с целью получения страховки.

45-летний Эльмезайен заключил несколько договоров страхования жизни с различными фирмами для себя и своей семьи на общую сумму более $3 миллионов. Позже он несколько раз позвонил в страховые компании с целью удостовериться, что полисы действуют, а несчастный случай входит в число страховых (записи разговоров с компанией были предоставлены на суде).

Спустя два года после подписания договоров о страховании, Эльмезайен направил автомобиль в воду с пристани Сан-Педро в Лос-Анджелесе. В машине, кроме самого Али находились его супруга и двое сыновей, страдающих аутизмом. Свое окно убийца заранее оставил открытым и после падения автомобиля смог выбраться.

Пристегнутые ремнями безопасности мальчики – 13-летний Эльхассан и 8-летний Абделькрим – утонули. А вот женщине повезло – ее спас проходивший по пирсу рыбак.

Преступнику удалось получить около $260 тысяч, которые он потратил на покупку недвижимости в Египте. Вскоре его арестовали.

Следствие по делу Эльмезайена продолжалось более пяти лет. В конце концов, суд признал его виновным. Выступая на заседании прокурор Ник Ханна сказал:

– Недовольный своим финансовым и семейным положением, Эльмезайен обманным путем приобрел страховку на миллионы долларов для своей гражданской жены и молодых сыновей-инвалидов, а затем решил убить их, чтобы получить деньги. Эти два мальчика заслужили любящего отца. Вместо этого у них появился человек, который поставил свою жадность и корысть выше их жизней.

Помимо приговора к тюремному заключению на 212 лет убийцу обязали выплатить компенсацию страховой компании в размере более $260 тысяч.