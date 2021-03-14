Джаред Лето: как шел к успеху гений перевоплощений с непростой судьбой

Кстати, даже сейчас, после того, как весь мир признал в нем талантливого актера и мастера перевоплощений, Лето позиционирует себя в первую очередь как музыканта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У 49-летнего Джареда Лето, обладателя множества престижных наград, в числе которых «Оскар», «Золотой глобус» и премия Гильдии киноактеров США, довольно непростая судьба – ему пришлось пережить развод родителей, смерть отца и непростые отношения с отчимом.

Свою первую работу Джаред получил в 12 лет – он устроился посудомойщиком в небольшой забегаловке в Вирджинии, а в 16 подрабатывал швейцаром в отеле, открывая двери богатым и успешным.

На заработанные деньги будущий актер и музыкант купил гитару и начал серьезно заниматься музыкой.

Кстати, даже сейчас, после того, как весь мир признал в нем талантливого актера и мастера перевоплощений, Лето позиционирует себя в первую очередь как музыканта. Его группа 30 Seconds to Mars, в которой он является автором музыки и текстов, а также гитаристом и вокалистом, продолжает радовать поклонников рока, несмотря на то, что в ее составе остались лишь основатели – сам Джаред и его брат Шеннон.

По словам актера и музыканта, любовь к творчеству ему привила его мама – именно ей он посвятил своего «Оскара», полученного за роль транссексуала в фильме «Далласский клуб покупателей».

К работе в кино Джаред подходит более чем ответственно, например для съемок в «Главе 27» ему пришлось набрать 28 лишних килограммов, а для роли в «Реквиеме по мечте» наоборот – похудеть на 13 килограммов и даже подружиться с торговцами наркотиками.

Впрочем, после его блестящего исполнения роли Джокера в одноименном психологическом триллере доказывать что-либо Джареду Лето уже не нужно.

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