Цветы из-за глобального потепления станут ароматнее в 9 раз. Но поймут ли их пчелы?

Растения будут пахнуть в разы сильнее, чем сейчас Фото: Евгения ГУСЕВА

Начнем с короткой и приятной медитации. Вы в весеннем цветущем саду. Или на летнем лугу. Или в Аптекарском огороде (вариант для москвичей). Вокруг прекрасные ароматные цветы. Очень ароматные. В несколько раз ароматнее, чем вы привыкли. Нравится? Если вы не аллергик – наверняка ответите “да”. Благоухание цветов – это же здорово!

Так вот: исследования ученых из разных стран говорят о том, что благодаря меняющемуся климату Земля превратится в суперблагоухающий цветник. Растения будут пахнуть в разы сильнее, чем сейчас. Согласитесь, эта грань глобального потепления выглядит намного привлекательнее, чем хорошо известные страшилки про затопленные города, вымирающих животных и пустыни вместо плодородных земель.

Но не все так просто. Ароматы растений изменятся не только по интенсивности, но и по “содержанию” - а значит, есть риск, что их перестанут понимать пчелы и насекомые- вредители.

Как это работает? Растения “общаются” с насекомыми с помощью так называемых биогенных летучих органических соединений. К ним относится множество разных веществ. Для человека большая часть из них не заметны. Аромат цветов – это лишь верхушка айсберга, те летучие органические соединения, которые мы способны почувствовать.

Да и они предназначены не для нас. Растения приглашают пчел ради опыления – мол, летите сюда, тут вкусно и приятно! Или, наоборот, отпугивают вредителей. Описание очень упрощенное, конечно.

- Из-за роста температур растения образуют больше летучих органических соединений. - говорит Ярмо Холопайнен, профессор Университета Восточной Финляндии в городе Куопио.

ПАРФЮМЕРЫ ПОЕДУТ НА СЕВЕР

За последние 30 лет этих летучих соединений стало в среднем на 10% больше. Понятно, что мы не в состоянии ощутить эти проценты в тонком аромате сирени или роз. Так что будем верить ученым на слово. Если средняя температура повысится на 2 – 3 градуса (а это самый мягкий сценарий развития глобального потепления к концу XXI века), то растения будут источать еще на 30 – 45% больше летучих соединений.

В северных странах, и особенно в приполярных широтах, где потепление идет самыми быстрыми темпами, - и того больше. Так что России “глобальная ароматизация” коснется в первую очереь.

При росте температуры на 5 градусов (а такой ход событий тоже возможен, судя по прогнозам климатологов), некоторые растения станут аж 9 раз благоуханнее, чем сейчас. Этот крайний случай предсказывает авторитетный эколог Жозес Пеньюэлас из Центра экологических исследований Автономного университета Барселоны. А в 9 раз – это уже не на 10 процентов, уж точно заметим невооруженным глазом (то есть носом). Черемуха, например, шиповник, полевые цветы – их ароматы, усиленные в несколько раз, напомнят скорее парфюмерный магазин, чем лес или луг.

АРОМАТНЫЙ НЕПОНЯТНЫЙ ШУМ

Впрочем, проблема не в интенсивности запаха, а в том, что меняется и “содержание сообщений”, которые вместе с летучими органическими веществами распространяют растения, предупреждает Жозеп Пеньюэлас. Насекомые будут сбиты с толку. Пчелы не услышат настойчивых приглашений – и растения рискуют остаться не опыленными, а значит, не взойдут новые цветы. Вредители же не поймут, что их отпугивают – и это тоже может закончится для растений плачевно.

Возможно, причина в том, что более мощное распространение летучих органических веществ создает “шум”, и насекомые не могут вычленить в нем нужные сигналы, предполагает профессор Халопайнен. Это как включить сразу несколько радиостанций на полную громкость и пытаться уловить суть интересной передачи на одной из них.

У РОЗМАРИНА СТРЕСС

Ученые из Средиземноморского института биоразнообразия и экологии, расположенного во французском Марселе, тоже исследуют тему запахов и меняющегося климата. Кому, как не им, жителям Прованса, знать толк в ароматах! Французы обратили внимание на то, запах растений меняется из-за стресса. Самый яркий пример: кружащие голову ароматы свежескошенного луга, где траву и полевые цветы срезают острой косой. Стресс у растений может быть и из-за нехватки воды, и от нападения насекомых вредителей. Запах меняется в любом случае.

В Средиземноморье к концу столетия климат станет более засушливым, дождей будет выпадать на 30% меньше. Биологи из Марселя смоделировали такую ситуацию в лаборатории. И посмотрели, как будет реагировать розмарин – растение, которое стало популярнейшей приправой для многих блюд благодаря своему аромату. Так вот: в условиях искусственной засухи запах розмарина стал сильнее (измеряли аж на уровне молекул, их стало больше) и при этом изменился. Не настолько, чтобы стать неприятным или неузнаваемым. Так что за французскую кухню мы спокойны, розмарин из нее никуда не денется, как бы ни менялся климат.

ПРАВИЛЬНЫЕ ПЧЕЛЫ

А вот с пчелами сложнее. Французы в своем эксперименте проверили и их отношение к аромату розмарина. Для сравнения взяли тот, что растет в привычном для наших дней средиземноморском климате, и стрессующий от засухи (то есть розмарин будущего, когда климат изменится). Домашние пчелы выбрали привычный им розмарин. А дикие – тот, что в стрессе! И плодов у таких кустарников оказалось даже больше, чем в нынешних условиях. В перспективе это может означать, что дикие пчелы будут выбирать для опыления те растения, что лучше приспособлены к меняющемуся климату. А значит, помогут всему виду выживать в новых условиях.

В общем, все неоднозначно. Ароматы растений – явно не самая большая проблема глобального потепления. А может, и не проблема вовсе, а плюс. Не будем тратиться на духи, вернем моду на живые цветы в петлицах и в прическах (они же будут благоухать в разы сильнее!). А пчелы, похоже, и сами справятся, и растениями помогут.

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