Welt: «Ковидные» субсидии бизнесу в Германии уходили террористам и радикалам

В ФРГ раздали предпринимателям 10 млрд евро, а теперь пытаются разобраться, на что их потратили Фото: Shutterstock

Деньги от правительства Германии могли уйти радикальным исламистским группировка. Речь о средствах, которые выделялись для поддержки бизнеса в период пандемии. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет воскресное приложение немецкой газеты Welt.

По данным издания, только в Берлине прямо сейчас под подозрением порядка 60 предпринимателей. У спецслужб ФРГ есть веские основания полагать, что они имеют прямые связи с радикальными группировками, которые действуют на Ближнем Востоке. Имея легальный бизнес в Германии, он и получили финансовую поддержку от федерального правительства. Всего речь идет о сумме примерно в миллион евро. Сейчас спецслужбы пытаются отследить, пошли ли эти деньги на сохранение рабочих мест в берлинских кафе и других заведениях, либо ушли на счета боевиков.

- Есть основания подозревать прямое финансирование терроризма, - утверждает источник газеты Welt.

Как и во многих странах Европы, в Германии с осени действует довольно строгий локдаун. К весне сумели открыться далеко не все заведения общепита, долгое время простаивали салоны красоты – привычная картина эпохи пандемии. И как в большинстве стран, власти сочли своим долгом помочь владельцам бизнесов, которым запрещено работать из-за коронавируса, пережить тяжелые времена. Достаточно лишь подать заявление. Помощь, как правило, довольно существенная – до 75% от выручки доковидных времен. Из федеральной казны на такие выплаты ушло уже порядка 10 млрд евро. Правда, как выясняется, не все деньги использовались, чтобы удержать малый бизнес на плаву.

Коронавирус больно ударил по ФРГ. На утро 14 марта университет Хопкинса ставит страну на 9 место в мире по число погибших от новой инфекции. Ковид унес жизни 73 369 граждан Германии, заражено больше 2,5 млн.