Белоруссия написала веселую песенку для «Евровидения» про дудочку, удочку и струночку. Ролик заблокировали в Youtube, а трек подвергли цензуре

В знак протеста страна может отказаться от участия в шоу — композицию «Я научу тебя» сочли политизированной. Фото: БТРК

Народный коллектив «Галасы ЗМеста» из Боровичей— название может расшифровываться как «голоса с мест», то есть из провинции, так и голоса со смыслом, ведь «змест» переводится с белорусского языка как «содержание» — в Минске выбрали для выступления на «Евровидении-2021». Только этого оказалось недостаточно для участия в конкурсе.

Группа, официально утвержденная Белтелерадиокомпанией представителем страны на европейском конкурсе, представила сатирическую песню «Я научу тебя», ролик разместили в Youtube, но вскоре удалили. После того, как ряд либерально-демократических СМИ остервенело начал бить в набат: мол, посмотрите, что делается, какую это они песню отправляют в Роттердам?! Там же про дудочку, там же про струночку, там же про удочку.

— Мы пришли к выводу, что песня ставит под сомнение аполитичную природу конкурса, — говорится в заявлении Европейского вещательного союза от 11 марта. — Кроме того, недавняя реакция на песню и предлагаемое участие группы могут подставить под сомнение репутацию «Евровидения».

Поясним: игривая композиция группы «Галасы ЗМеста», бывших кавээнщиков, — ироничное риторическое обращение лирического героя к некой общности людей (или одному человеку). Герой, от лица которого поет фронтмен группы Дмитрий Бутаков, призывает слушаться его, не допустить ретрограда, стирать «наросты истории» и мечтать о «новых прибамбасах». В припеве слушателю предлагается научиться «плясать под дудочку», «клевать на удочку» и «ходить по струночке».

Что именно могло вызвать такой всплеск гнева у прогрессивной общественности, надавившей на Европейский вещательный союз?

Организаторов шоу никак не смутила песня Джамалы «1944», в которой геноцид крымских татар 1944 года уравнивается с событиями крымской весны 2014 года. Более того, именно с этой композицией украинская певица выиграла «Евровидение-2016», залетев в Европу на злободневной геополитической повестке. В разговоре с пранкерами Лексусом и Вованом вокалистка призналась, что песня была политизированной и связанной с возвращением Крыма в состав России.

Зато безобидный трек белорусов разозлил оргкомитет настолько, что песню подвергли цензуре — удалили клип с официального канала «Евровидения-2016» в Youtube, сайта конкурса (сейчас там указано «песни еще нет») и предложили «отредактировать». Так в Европе трактуется свободное волеизъявление и право на самовыражение через музыку.

Солист опальной группы Дмитрий Бутаков уже ответил, что «редактировать» они ничего не собираются. И даже не исключают отказа от участии в «Евровидении».

— Вполне может быть так, — сказал музыкант. —Хоккей же у нас отобрали.

Бутаков имеет в виду чемпионат мира по хоккею 2021 года, который должен был пройти в Белоруссии и Латвии, но был отозван Международной федерацией хоккея после массовых протестов в Минске.

— Нас начинают уже по всем фронтам поджимать, — отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко на празднике «Минская лыжня». — Даже на «Евровидении», я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар.

ТЕКСТ ЗАПРЕЩЕННОЙ ПЕСНИ «Я НАУЧУ ТЕБЯ»

Смотри вперед, забудь, что было

Вчерашнее сдавай в тираж

Срывай покровы, лезь без мыла

Ты только лучшее создашь

Стирай истории наросты

Овес, как видно, не в коня

Без прошлого все будет просто

Ты только слушайся меня

Меняй замшелые устои

Свободный мир неотвратим

Несовременный, недостойный

Ретроград недопустим

Я научу тебя плясать под дудочку

Я научу тебя клевать на удочку

Я научу тебя ходить по струночке

Ты будешь всем доволен, рад всему

Я сочиню тебе специально музычку

Я поднесу тебе весь мир на блюдечке

Я превращу твои печали в шуточки

Тебе же лучше будет самому

Поспи за плугом, ночь в разгаре

Еще далеко до звезды

Пусть пашут лошади в угаре

А ты не порти борозды

Взгляни на овощи, все мясо

Ликуй, пусть даже ты сердит

Мечтай о новых прибамбасах

Их, кстати, можно взять в кредит