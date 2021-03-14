Большунову вручили уже второй Кубок мира

Российский лыжник подтвердил свой класс. Фото: EPA/ТАСС

Сегодня в швейцарском Энгадине состоялась последняя гонка Кубка мира в этом году. Предолимпийский этап в Пекине отменили, так что соревнования завершились досрочно. Впрочем, обладатель Хрустального глобуса в лыжных гонках был известен заранее – Александр Большунов еще в январе сделал огромный отрыв и стал недосягаем для преследователей. Напомним, что его основной соперник Йоханнес Клебо, как и другие норвежцы, пропускал несколько этапов из-за боязни заболеть коронавирусом. Впрочем, никто не говорит, что российский лыжник воспользовался отсутствием главных конкурентов, поскольку он не раз опережал их в очной борьбе.

А в субботу Большунов победил в масс-старте на 15 км, после чего увеличил отрыв от ближайшего преследователя почти на 1000 очков. В воскресенье Большунов занял в гонке преследования на 50 км шестое место, но этот результат уже никак не влиял на общий зачет.

На финише гонки Большунову вручили Большой хрустальный глобус, который стал уже вторым в его коллекции. Кроме того, Александр выиграл и Малый кубок мира в дистанционных дистанционных дисциплинах. Кстати, последним и единственным нашим лыжником, кто побеждал в общем зачете Кубка мира, был Александр Завьялов (в 1981 и 1983 годах).

Очень приятно, что второе место в общем зачете занял еще один российский лыжник Иван Якимушкин, да и другие ребята оказались не далеко, так что у Большунова появляется хорошая поддержка.

Лыжные гонки. Кубок мира. Итог

1. Александр Большунов (Россия) – 1 765 очков. 2. Иван Якимушкин (Россия) – 800. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 663. 4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 614. 5. Артем Мальцев (Россия) – 604. 5. Морис Манифика (Франция) – 597. 6. Евгений Белов (Россия) – 590…