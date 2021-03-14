После громкого убийства в Англии хотят запретить мужчинам выходить из дома после 6 вечера

Полицейские силой разгоняют акции в память о жертве, а политики обещают новый закон в защиту женщин Фото: REUTERS

ШЛА ВЕЧЕРОМ ОДНА

33-летняя Сара Эверард пропала 3 марта. Последний раз ее видели в лондонском районе Клэпхэм. Она шла по улице, видимо, решив прогуляться домой пешком, после того, как была в гостях у друга. Последние изображения девушки уличными камерами наблюдения отмечены 21.30. Домой она так и не пришла, на сообщения и звонки родных не отвечала, на работу на следующий день не вышла.

На поиски Сары подняли тысячи полицейских и добровольцев Большого Лондона и ближайших графств. Они прочесывали дворы, пригороды, поля, леса и овраги. Тело Сары обнаружили только неделю спустя в лесу в графстве Кент.

Еще через пару дней обвинения в похищении и убийстве девушки были предъявлены 48-летнему полицейскому Уэйну Казинсу. Собственно, тело жертвы обнаружили недалеко от его дома. Видимо, он убедил Сару сесть в его машину, после чего смог похитить ее.

Это не первый раз, когда на репутацию полицейского падает тень. Скоро всплыл протокол, который на Казинса составили 28 февраля за эксгибиционизм в одном из лондонских кафе. Так что теперь помимо прочего полиция британской столицы разбирается, как форму и табельное оружие могли доверить такому человеку.

КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Эта трагедия, как быстро выяснилось, попала в самый нерв британского общества. Не только же за принца Гарри и Меган Маркл народу переживать. Сотни, а то и тысячи англичанок признаются в соцсетях, что не чувствуют себя в безопасности, выходя вечером на улицу.

- Каждая женщина понимает, что с ней вообще-то может случиться то же самое, что с Сарой Эверард, - возмущается член Палаты общин Харриет Харманн. – А когда эти проблемы доходя до полиции, у них одна рекомендация – не выходить поздно вечером из дома в одиночку. Но почему женщины должны соблюдать какой-то комендантский час, ведь проблема не в нас, а в мужчинах?

Эта трагедия, как быстро выяснилось, попала в самый нерв британского общества. Фото: REUTERS

И пока Харманн и некоторые другие парламентарии говорят о необходимости нового закона, который должным образом защитил бы права женщин (не особо пока вдаваясь в детали этого судьбоносного документа), простые англичанки протестуют против существующего положения дел. В соцсетях набирает обороты движение #ReclaimTheeseStreets – то есть «Вернем наши улицы». По размаху его уже сравнивают с MeToo, в рамках которого женщины рассказывали о пережитых домогательствах и сексуальном насилии.

Впрочем, на этих выходных протест перекинулся из Интернета на улицы английских городов. В субботу планировалось провести митинги по всей стране, но власти их запретили – вообще-то ковид на дворе. Надо сказать, что Британия сейчас живет в условиях довольно жесткого локдауна, так что запрет массовых мероприятий был вполне ожидаемым.

Сборища заменили другими активностями – свечами в окнах и включенными в определенное время фонариками. Но некоторые очные акции все же состоялись. На одну из них в Клэпхэм к импровизированному мемориалу Сары Эверард прибыла даже супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон. Как сказано в официальном заявлении двора, она еще помнит, каково это идти вечером одной по лондонским улицам.

На этих выходных протест перекинулся из Интернета на улицы английских городов. Фото: REUTERS

ЖЕСТКИЙ РАЗГОН

Несмотря на предупреждения властей, несколько сотен человек все же вышли в назначенное время вечером к заваленному цветами и мягкими игрушками месту в Клэпхэме, где Сару видели в последний раз.

Но стражи порядка такой порыв не поддержали. Они начали разгонять собрание, несколько человек были задержаны.

- Я пришла поддержать каждую одинокую женщину, которая из страха перед мужчинами просто не может позволить себе пройтись вечером по улице, - сказала журналистам Пэтси Стивенсон. Фотографии, на которых полицейские жестко укладывают ее лицом в асфальт при разгоне митинга, облетели все соцсети. - Полицейские повели себя просто отвратительно. Во мне меньше 160 см роста, и вешу я немного, но задерживали меня несколько офицеров. Хотя я ничего не делала, просто стояла там.

И это не единственный случай. На многочисленных видео с места событий видно, как женщина выводят и вытаскивают из толпы, некоторые из них в наручниках. По официальному сообщению полиции Лондона, арестованы 4 человека, сделано это для «обеспечения безопасности» жителей мегаполиса.

- Всего этого не случилось бы, если бы полиция пошла на наши условия и помогла бы в организации мероприятия. Мы готовы выполнять все рекомендации по безопасности, - говорит один из организаторов митингов Джеми Клингер.

МУЖЧИН ПОД ЗАМОК?

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель уже попросила столичную полицию объяснить свои действия с разгоном митинга. А до конца года Патель обещает представить новый план, с помощью которого англичанки смогут, наконец, почувствовать себя в безопасности.

Впрочем, у некоторых власть имущих уже есть решение. Пожизненный член Палаты лордов, баронесса Джесси Джонс заявила, что нужно ввести комендантский час для всех мужчин с 18.00:

- Я думаю, после этого женщины почувствуют себя в безопасности, а любого рода дискриминация сократится. И это уж точно лучше, чем советы полицейского начальства женщинам не выходить по вечерам из дома.