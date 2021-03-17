Радий мира на земле

Двум нобелевским лауреатам - Ирен Кюри и Альберту Эйнштейну - было что обсудить во время их встреч. Фото: Daily Herald Archive/globallookpress.com

Вот венценосная семья! Три Нобелевских премии! Ведь Ирен - дочь нобелевских лауреатов Марии и Пьера Кюри. На фото, где ей 37 лет - ее лауреатский возраст, - мадам Ирен Кюри представляется женщиной по-философски серьезной: лицо, кажется, редко освещает улыбка. Это так. И не так. Шутила не особенно часто, зато

в точку. Однажды про своего мужа Фредерика, сподвижника по научным исследованиям, но еще и заядлого рыбака, обмолвилась: «Попросите Фредерика показать, чью фотографию он носит в бумажнике…» И, смеясь, раскрыла тайну: «Думаете, любимой жены? У него там фото огромной щуки, которую он однажды поймал!»

В работе эти двое дополняли друг друга: методичная и хладнокровная в деле Ирен и фантазер, увлекающийся всякой красивой идеей Фредерик. Еще в 1928 году, когда Ирен и тридцати не было, Фредерику и того меньше, они начали исследовать ядерные реакции, вызываемые альфа-частицами, когда облучают легкие ядра. Ученые наблюдали распад отдельных атомов и смотрели, что происходит с веществом, через которое направленно пропускают альфа-частицы. Оказалось, что из вещества выбиваются ядра атомов, и возникает особое излучение. Джеймс Чедвик выяснил, что оно, словно бы как от удара кием по шару на бильярдном столе, представляет собой поток нейтральных частиц - нейтронов, а Ирен и Фредерик Кюри впервые определили их массу.

Неутомимо работая, от опыта к опыту, Ирен и Фредерик обнаружили: помимо нейтронов, вылетают и позитроны. Когда убрали источник облучения альфа-частицами, вещество, в их случае алюминий, все равно продолжало излучать позитроны! Это явление они наблюдали в истории науки впервые - искусственную радиоактивность. За эту работу и получили Нобелевскую премию.

Своими новыми экспериментами Ирен содействовала открытию ядерного расщепления, а Фредерик предсказал - и доказал! - возможность цепной реакции. Они пошли бы и дальше, если бы не началась Вторая мировая война. Ирен с детьми укрылась в Швейцарии, а Фредерик встал в ряды Сопротивления.

Что после войны? Фредерик назначен Верховным комиссаром по атомной энергии Франции. В 1948 году был запущен первый французский атомный реактор. Вот только Фредерика вскоре сняли с поста за призывы к запрещению атомной энергии в военных целях. Ирен стала директором Института радия, как бы унаследовав научный груз, накопленный матерью.

Сотрудники института ее обожали. Она ко всем была неизменно приветлива.

Меж тем здоровье Ирен и Фредерика сдавало. В солнечный мартовский день 1956 года Ирен ушла из жизни… Через два года не стало и Фредерика. Тогда причину их гибели истолковали туманно - о действии радиоактивного излучения на организм человека еще ничего не знали, а ведь они оба столько лет изо дня в день подвергали себя этому излучению, не предполагая, конечно, что открытая ими искусственная радиоактивность унесет в своих волнах их жизни…