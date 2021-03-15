«За фальшивку - арест на полгода»: Как мошенники наживаются на поддельных справках о вакцинации от коронавируса

В России уже появились аферисты, торгующие липовыми сертификатами о прививке Фото: Shutterstock

Пока российская вакцина «Спутник V» покоряет все больше стран (уже 50), в нашей родной России некоторые граждане отказываются вакцинироваться. Кто-то из-за убеждений, кто-то из-за боязни. А те из них, кому позарез нужно быть привитым хотя бы на бумаге, покупают липовые справки о вакцинации и ковид-паспорта. Одним словом, идут на все, даже на подлог, лишь бы не укол.

Спецкор «КП» изучила рынок подпольных медицинских бумаг, который удивительно быстро перепрофилировался под эпидемию COVID-19.

ГРАНИЦЫ РУХНУТ ПЕРЕД «СПУТНИКОМ»

Массовая вакцинация началась в России еще в конце 2020-го. Сначала - для тех, чьи профессии больше всего связаны с риском заразиться. А сейчас прививку делают абсолютно всем желающим. И бесплатно! Но что-то длинных очередей у процедурных кабинетов не наблюдается. По официальным данным, свою дозу защиты от коронавируса получили пока лишь около 5% населения.

Над причиной такой неявки гадают социологи и политологи, выдвигая свои теории. То ли так велика в стране «секта» антипрививочников, то ли теория всемирного заговора с «чипированием» напугала народ, щедро снабжаемый в последние годы по телеканалам «Битвами экстрасенсов» и прочей мистикой. Или недоверие уже выработалось ко всему, что говорят по ТВ? А может, вообще все вместе. Но факт остается фактом: многие в России на прививку не торопятся.

Тем временем в мире все настойчивее идут разговоры о введении иммунных паспортов (куда заносятся данные о прививке и антителах). Израиль это уже даже сделал, и только для обладателей такого документа открыл двери кафе, ресторанов, спортклубов и прочих заведений.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

А самые курортные страны Европы - Греция, Испания и Италия требуют от ЕС срочно ввести такие паспорта для туристов. Иначе отели, авиакомпании и турфирмы не переживут 2021 год - просто разорятся.

В бабке ходить не надо, чтобы понять: если Европа, да и многие другие страны откроют свои границы для иностранцев, то только для вакцинированных. Эти дебаты уже вовсю идут на сессиях еврочиновников. И если изначально они не торопились признавать российский «Спутник V», то после того, как его закупили Венгрия и Словакия, а Италия подписала контракт на строительство завода по изготовлению нашей вакцины, стало очевидно: это лишь вопрос времени.

Никуда европейцы не денутся. И деньги российских туристов им нужны, и все чаще в странах ЕС раздаются голоса: «А не привиться ли нам самим «Спутником V»?» Некоторые даже в Москву для этого специально прилетают.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ТОРГУЮТ ПУСТОТОЙ

И пока политики разных стран решают, что это будет за документ и какими привилегиями его владельца наделять, ушлые деятели уже торгуют COVID-паспортами через интернет!

Вот, пожалуйста. Известная серая конторка в Телеграме по продаже всякого рода документов тут же переориентировалась под новый запрос. И теперь рядом с удостоверениями тракториста-машиниста и дипломами о высшем образовании висит объявление: «Помощь в оформлении сертификата о вакцинации COVID-19. С занесением информации о прививке на госуслуги. Стоимость: 2000 руб. Для оформления: ФИО, адрес прописки, дата рождения, дата вакцинации (то есть еще и сам выбираешь - сервис! - Авт.)...

И приписочка: «Также мы можем сделать любые анализы ПЦР (тест на коронавирус. - Авт.), медицинские справки, в том числе и на английском языке». Понимаете, да?! Справки об отрицательных анализах продают. Для выезда за рубеж, с доставкой на дом. Стоимость - 1000 рублей.

Контор, торгующих пустотой, много. Некоторые ради шифровки пишут не привычное название, а OVID-19. Кто ищет - найдет. На некоторых ресурсах народ даже слегка запугивают: «Чтобы иметь возможность работать и учиться, необходимо сделать прививку от коронавируса в Москве, - написано на сайте одной из контор. - Без такой справки будет сложно нормально существовать, в том числе отдыхать за пределами России. В нашем медцентре вы можете купить сертификат прививок по лучшей цене в Москве».

На третьем строят долгосрочные прогнозы: «Правительство еще не утвердило образцы иммунных паспортов граждан, но это совсем скоро произойдет. Торопитесь обзавестись прививочным сертификатом! Паспорта будут выдавать только его обладателям».

Вообще бизнес у этих контор устроен очень хитро: никакого живого общения с телефонистками, все электронно. Скидываешь свои данные боту (автоответчик), оплачиваешь электронный счет и ждешь, когда курьер тебе привезет бумажку.

Я все сделала. Курьера не дождалась... Может, он, конечно, потом приедет, когда правительство утвердит паспорта.

То есть под видом фирм по изготовлению фальшивок действуют и откровенные кидалы. Их расчет прост: из-за маленькой суммы вряд ли кто-то побежит в полицию. Тем более если ты собирался оформить себе фальшивый документ. А это дело подсудное - кто в нем добровольно признается?

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

БЕЗ ГАРАНТИИ

Я долго пыталась найти живых продавцов, с кем можно поговорить. И нашла. Правда, расценки у них уже в два раза дороже. Ручной труд!

- Да, мы делаем сертификаты о вакцинации, - говорит парень. - Образец оригинальный, с мокрыми печатями. От вас - только личные данные и дата вакцинации. По деньгам - 5900 с двумя прививками (вакцину вводят в два этапа. - Авт.). Если по отдельности - 2900 с одной записью, вторая - еще 2900.

- А в госуслуги вы данные о прививке вносите?

- Нет. Это вы сами. Загружаете тот документ, что мы вам дадим, и отметка должна появиться.

Это, конечно, чистое вранье! Доступ к ЕМИАС - Единой медицинской информационно-аналитической системе - имеют только врачи со своих служебных компьютеров. И никто больше! Но я не повесила трубку и все-таки продолжила разговор.

- Опасно как-то. А если меня уличат в подделке документа?

- Таких прецедентов не было. Тут, как говориться, без гарантии. Но при личном предъявлении еще ни у кого проблем не возникало. Все выглядит как оригинал. QR-код есть, все как положено.

- Кто берет эти справки у вас обычно?

- Студенты, потому что в вузах некоторых требуют. Работники, чтобы начальству показать. За границу кто собирается, говорят, сертификат о прививках позволяет не сдавать ПЦР при выезде и въезде. Так что наша бумажка окупается за одну поездку!

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

«ЛУЧШЕ СУНЬТЕ ДЕНЕГ ВРАЧУ»

На форумах народ делится опытом.

«Справку на английском языке я покупал в интернете, - пишет пользователь под ником Sergey K. - В Турцию летели по горящей путевке, не успели тест сделать. Да и зачем его делать, когда по прилету все равно у нас мазки из носа и рта брали? Но это еще в самом начале было, сейчас мазки вроде уже не берут, так что справка тем более проканает».

«Ну, справки с отрицательным тестом за 1000 рублей, еще можно рискнуть. А вот сертификат о вакцинации... Не знаю, я бы не стала. Что-то не верится, что какие-то боты из интернета смогут на сайт госуслуг залезть и куда надо информацию о прививках внести. А как проверить? Моя сестра делала по-настоящему прививку. Так отметка об этом на официальном портале только через месяц появилась. И то она три жалобы накатала в поликлинику к тому моменту. Так что фигня все это».

«Слушайте, зачем деньги каким-то интернет-мошенникам отдавать? Лучше запишитесь на прививку и суньте незаметно пару тысяч врачу. Я так сделала, например. Вакцину доктор при мне вскрыла - и в мусорное ведро...»

В последнее верится с трудом. И дело даже не в видеокамерах, которые, как пишут сами вакцинированные, есть в прививочных кабинетах. Просто ходить к врачу придется дважды. И не факт, что второй раз попадешь на «сговорчивого». Дойдет до скандала, расследования. Притянут того, кто делал тебе запись о первой прививке - липовой. А не захочешь его сдавать - получишь второй укол без первого и окажешься в дураках. Так что лучше не хитрить.

Но самое главное, что никакие липовые справки не защитят вас в случае встречи с настоящим коронавирусом. Болезни будет наплевать, сколько вы заплатили за липовую бумажку.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

За такую фальшивку - арест на полгода

Адвокат Вячеслав Примяков:

- Полиция регулярно заводит уголовные дела против торговцев поддельными медицинскими документами. Только с начала года конкретно по ковид-справкам заведено более 130 уголовных дел. Но многие не в курсе, что за оборот фальшивых документов уголовная ответственность грозит не только их изготовителям, но и покупателям. Статья 327 УК РФ (арест до 6 месяцев). Кроме того, вас могут привлечь и по новому пункту статьи 236 «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создающее угрозу массового заражения». Раньше нарушители карались только в том случае, если кого-то реально заразили. Теперь и за сам факт гипотетической угрозы.

МНЕНИЕ ВРАЧА

Определить подделку очень легко

Врач-инфекционист, педиатр, руководитель клиники «лидер-Медицина» Евгений Тимаков:

- Лекарств от вирусов в реальности нет. Почти ни от каких. Единственная защита - прививка. Поверьте, лучше день-два потерпеть температуру от вакцины, чем месяц лежать с настоящим коронавирусом. Если он еще не закончится самым печальным - смертью. Многие, кто переболел в первую волну и уже знают, что это за зараза, сейчас бегут на вакцинацию.

«Спутник V» - вакцина, которая уже прекрасно себя показала. На 100% привитый гарантирует себя от тяжелого течения болезни. И на 90% - от заражения. Что касается мифов, которыми некоторые пугают, - про встраивание вакцины в ДНК, про последствия для репродуктивной системы... Это все мифы и есть! Их распространяли и западные «коллеги», и блогеры - ради хайпа. «Спутник V» действует так, что просто не может в ДНК встраиваться. А вот настоящий COVID-19 действительно влияет на органы репродукции.

Что же касается липовых сертификатов о прививках, то тут однозначно: спрос рождает предложения. И если многие работодатели, руководители вузов пренебрегают законом о добровольной вакцинации, грозя увольнениями, то, конечно, пойдут люди покупать такие бумаги. И тем самым подвергать себя риску стать уголовником. А определить подделку очень легко! Если введут все эти ковид- паспорта, они будут в электронной базе. Ведь в них каждый раз потребуется вносить обновленные данные на каждого человека - не только о прививках, но и тестах на антитела и т. д. Собрались куда-нибудь в Турцию с липовой бумажкой? Сотрудник таможни при вылете одним движением клавиши легко определит, что это подделка!

И вместо Турции поедете в СИЗО...