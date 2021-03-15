Дженнифер Лопес и Алекс Родригес опровергли слухи о расставании, но признались, что у них есть проблемы

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес говорят, что они "работают над отношениями". Фото: Инстаграм.

Слухи о расставании Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса оказались сильно преувеличенными. По крайней мере, об этом заявили сами влюбленные. Новость о том, что 51-летняя Джей Ло разорвала помолвку с 45-летним бейсболистом, появилась 13 марта. Это известие шокировало поклонников поп-зведы, ведь роман певицы и спортсмена продолжался уже четыре года, и дела у них шли к свадьбе. Однако все оказалось не так трагично. Лопес опровергла слухи о расставании и заявила, что они не соответствуют действительности. В то же время, Дженнифер и Алекс признали, что у них действительно есть проблемы в отношениях, которые они сейчас пытаются решить.

- Все слухи неточны. Мы работаем над некоторыми вещами, - рассказали Лопес и Родригес изданию TMZ.

В Инстаграме жених и невеста продолжают хранить молчание и не комментируют новости о разрыве. Но источник из близкого окружения пары сообщил, что Лопес и Родригес сейчас переживают сложный период.

Между тем, западные таблоиды вовсю обсуждают, из-за чего любовная лодка звезд налетела на риф. Во всем винят сексапильную блондинку Мэдисон Лекрой, 30-летнюю звезду реалити-шоу «Южное очарование». Слухи о ее флирте с Родригесом появились месяц назад. Одна из коллег Мэдисон по шоу рассказала журналистам, что Алекс постоянно названивает девушке, и они очень мило общаются. Мэдисон тогда призналась, что действительно поддерживает знакомство с Родригесом, они перезванивались и обменивались сообщениями. Но на этом, мол, все. «Я никогда не прикасалась к нему», - уверяла Лекрой. Тем не менее, Дженнифер Лопес, видимо, посчитала, что дыма без огня не бывает.

В проблемах Лопес и Родригеса винят сексапильную блондинку Мэдисон Лекрой, 30-летнюю звезду реалити-шоу «Южное очарование». Фото: Инстаграм.

Последние несколько недель Лопес и ее жених не живут вместе. Певица сейчас в Доминиканской республике снимается в фильме «Брак по залету», в котором она играет главную роль. А Алекс в Майами готовится к новому бейсбольному сезону. Когда они вновь воссоединятся, пока неизвестно.

Алекс сделал предложение Дженнифер в 2019 году во время их романтического путешествия на Багамские острова. Помолвка была очень романтичной. На закате, во время прогулки по пляжу спортсмен встал на одно колено и вручил Джей Ло кольцо с огромным бриллиантом весом в 20 карат и стоимостью в 5 миллионов долларов.

Дженнифер сейчас в Доминиканской республике снимается в новом фильме «Брак по залету». Фото: Инстаграм.

В декабре прошлого года Дженнифер рассказала во время ток-шоу, что ей уже дважды пришлось отменять свадьбу. Они планировали устроить торжество летом 2020 года в Италии. Однако в марте, когда грянула пандемия коронавируса, они с Алексом поняли, что их планам не суждено сбыться.

- Нам пришлось отменить свадьбу, потеряв много денег, - рассказала звезда. - А через несколько месяцев мы еще раз попытались пожениться. Но я подумала: «Нет, всё еще неподходящее время». Всё это меня разочаровывает.