Круговорот добра: Как магазин футбольного клуба в Красноярске помогает детям-сиротам

Глава Красноярска посетил благотворительный магазин «Тотемка» Фото: предоставлено организаторами

Всем известно, как непросто сейчас вырастить ребенка, особенно если речь идет о многодетной семье. Чего только стоит одеть и обуть стремительно растущих ребятишек, не говоря уже о приобретении игрушек. Задача становится и вовсе непосильной, если работает только один из родителей или родитель воспитывает детей в одиночку.

Подставить свое плечо многодетным семьям и тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, решили организаторы уникального для страны детского благотворительного магазина «Тотемка». Он открылся в Красноярске в декабре прошлого года, но уже успел сделать много добрых дел, даже отметился в африканской Танзании.

Исправляя несправедливость

Основателем магазина стал известный красноярский футбольный клуб «Тотем», который уже 15 лет занимается социальными проектами, направленными на развитие массового спорта. Участниками его детской команды являются воспитанники детских домов, а также ребята из семей, оказавшихся в непростом материальном положении. Одним словом, сложностей, которые испытывают родители, пытающиеся поставить на ноги своих чад, клубу знакомы.

«Проект детского благотворительного магазина «Тотемка» – это лепта, которую мы пытаемся внести в дело исправления несправедливости. Только вдумайтесь, по результатам исследований Росстата, в нашей стране порядка 20 % семей с детьми живут за чертой бедности. Миллионы мальчишек и девчонок воспитываются в семьях, где уровень доходов ниже прожиточного минимума, а значит им часто оказываются недоступны элементарные вещи, например спортивный костюм или куртка по сезону. Огромное количество детей и семей, нуждаются в помощи, а мы нашли механизм, позволяющий ее оказать силами неравнодушных людей, простых красноярцев», – рассказал президент ФК «Тотем» Сергей Горбунов.

Оформление витрины магазина «Тотемка» в ТЦ «Красноярье» Фото: предоставлено организаторами

Идея, лежащая в основе деятельности детского благотворительного магазина, проста: каждый житель города может пожертвовать проекту детские вещи и игрушки. Основная их часть направляется в детские дома, приюты и нуждающимся семьям с детьми. Часть вещей поступает в магазин «Тотемка», где нуждающиеся могут взять необходимые вещи бесплатно или приобрести за небольшой благотворительный взнос. Конечно, стоимость вещей в «Тотемке» по большому счету, символическая, но это важный вклад покупателей в хорошее дело. Вырученные средства направляются на нужды футбольных команд из числа детей-сирот, в частности на закупку спортивной экипировки.

Жизненные обстоятельства у людей бывают разные, и в магазине «Тотемка» стараются сделать все, чтобы нуждающиеся получали необходимое. Только за февраль 2021 года 84 человека воспользовались возможностью взять вещи бесплатно – за этими цифрами стоят непростые истории реальных людей. Здесь не принято лезть в душу с расспросами или требовать документы: никакого контроля, списков, паспортов и справок о материальном положении! Все работает исключительно на доверии, а на поддержку может рассчитывать абсолютно любой человек. И в магазине искренне радуются тому, что благодаря многочисленным дарителям могут помочь семьям с детьми и поддерживать тех, кто оказался в стесненных материальных обстоятельствах.

«Опыт показал, что нас окружают удивительные, хорошие люди. Примеров много: например, недавно к нам в магазин приходил мужчина. Оказалось, что он многодетный отец – у него семеро детей: три сына и четыре дочки. Во время пандемии потерял хорошую работу, но не отчаялся. Сейчас подрабатывает на стройке и на складе грузчиком. Заглянул к нам, чтобы присмотреть одежду и игрушки для детей. Мы предложили ему взять все необходимые товары бесплатно, на что он ответил: «Пусть это будет для тех, кто очень сильно нуждается». Такие слова могут прозвучать только от невероятно сильного человека! И мы бесконечно рады, что можем помогать таким замечательным людям», – отмечает руководитель магазина «Тотемка» Мария Иванова.

Руководитель благотворительного проекта Мария Иванова даёт интервью Фото: предоставлено организаторами

Тихая, скромная доброта

Среди дарителей «Тотемки» самые разные люди, ведь желание сделать доброе дело не зависит от материального достатка или профессии. Многие из них приходят или обращаются сами, просто узнав, что в Красноярске появился такой благотворительный магазин. Но у многих дарителей и друзей «Тотемки» есть общие черты: они начинают стесняться, когда предлагают рассказать об их добром поступке в социальных сетях. Как отмечают сотрудники, уговаривать скромных красноярцев оказалось непростой задачей – люди помогают другим не ради пиара, а по зову своего сердца.

В январе «Тотемку» посетила женщина по имени Ирина. Пришла не с пустыми руками – принесла четыре полных пакета вещей. В разговоре выяснилось, что Ирина сама является бывшей воспитанницей детского дома и до сих пор помнит, как было обидно видеть сверстников на улице красиво одетыми. Ей до слез хотелось такую же красную юбочку как у знакомой девочки, проживающей в соседней пятиэтажке.

«Меня это поразило, человек, который сам был лишен множества вещей, не очерствел от жестокой реальности, даже наоборот! Теперь она пришла поделиться тем, чего ей не хватало в детстве. «Вот новая красная юбочка, специально купила, пусть она сделает кого-то из девчонок счастливее», – попросила Ирина», – восхищается Мария Иванова.

В магазине сразу повесили эту юбку на бесплатную стойку, где ждать свою новую хозяйку ей пришлось недолго. Чего стоит видеть глаза пятилетней девочки из большой многодетной семьи, которая унесла ее домой, как огромную ценность, прижимая сверток к груди. Таких историй у «Тотемки», которая открылась всего три месяца назад, уже набралось немало.

Только за февраль 2021 года 84 человека воспользовались возможностью взять вещи бесплатно Фото: предоставлено организаторами

У кого-то выросли дети, а хороших вещей осталось много. Поэтому горожане приносят вещи в «Тотемку», благодаря коллектив за возможность помочь и порадовать детей. Часто приносят абсолютно новые вещи, которые недавно куплены. Дарители поясняют: были в фирменном магазине увидели красивую вещь и решили специально приобрести для подарка юным покупателям «Тотемки». Вот так просто, захотелось порадовать не только своего, но и чужого ребенка.

Очень живо на открытие благотворительного магазина откликнулись предприниматели. Большим сюрпризом в канун Нового года стала партия новой детской обуви. Почти 200 пар в красивых заводских коробках передал «Тотемке» один красноярский бизнесмен. Настоящий Дед Мороз из сказки, шутят ребята из детского дома, получившие новую модную обувь благодаря такому щедрому поступку.

Принести вещи можно не только в магазин – все благодаря предпринимателям. Несколько управляющих компаний города решили открыть пункты приема вещей для благотворительного магазина прямо у себя в офисах. Естественно, сделали это полностью на общественных началах, чтобы поддержать хорошее начинание. Не против стать участниками проекта и местные школы: учителя и родители согласны – ребят нужно воспитывать умению не только брать, но и отдавать – приносить пользу обществу.

Настоящее волшебство

У наших людей огромный нерастраченный потенциал общественной активности. Для его реализации, как показала «Тотемка», не хватает доступных и понятных механизмов и институтов. Благотворительный магазин стал одним из них и огромный интерес к проекту со стороны жителей – лучшее тому доказательство. За время работы проекта, бесплатную помощь вещами получили более 300 нуждающихся. И хотя такой формат опробован в России впервые, организаторы говорят о возможности его развития в других регионах.

«Мы хотим не просто помочь отдельным людям – мы хотим запустить цепочку добрых дел, ведь наше общество всегда было сильно именно взаимной поддержкой и готовностью помочь другим. Люди должны знать, что обязательно найдется плечо, на которое можно опереться, в какой бы тяжелой ситуации они не оказались. Проект «Тотемка» меняет отношение к настоящему и дает новое видение будущего, в котором мы хотели бы жить. Ведь каждый человек мечтает о равенстве возможностей и социальной справедливости, а проект «Тотемка» дает каждому жителю Красноярска внести личный вклад, формируя новую реальность нашего мира», – делится ожиданиями Мария Иванова.

В магазине «Тотемка» стараются сделать все, чтобы нуждающиеся получали необходимое Фото: предоставлено организаторами

И знаете это работает. Необычную акцию организовала жительница Красноярска Елена Ковалева – с собой в далекую африканскую Танзанию она взяла партию летней детской обуви. Не для продажи, а в качестве подарка местным мальчишкам и девчонкам одного из коренных племен. Живут они небогато, так что пара детских сандалий или сланцев в семьях вещь редкая. Помогли в этом начинании Елене в магазине «Тотемка».

«Идея помочь детям из Африки родилась спонтанно. Увидела в сетях, что в Красноярске открылся необычный благотворительный магазин «Тотемка», куда можно приносить детские вещи, чтобы их могли получить семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. У нас же как принято, нет чужих детей все свои, пусть они даже в другом конце города или даже в Танзании живут. Знаю, что у них там не сладко, пусть дети порадуются обновкам», – рассказала Елена.

В отличие от большинства туристов, красноярка решила не просто приехать в отпуск поглазеть на местный колорит со стороны, а увидеть настоящую Африку и узнать ее людей, подружиться, порадовать местную детвору подарками. В результате половина чемоданов выезжающей в Танзанию сибирячки оказались, к немалому удивлению таможенников, забиты детской обувью.

По приезде Елена стала узнавать, кому можно передать помощь. Гид сначала немного удивился, а потом растрогался. Сказал, что в 22 милях от Занзибара, куда ехала на отдых Елена, есть небольшая прибрежная деревня Уроа. Население преимущественно занимается традиционным сельским хозяйством и рыболовством. Так что денег всегда не хватает, и чтобы свести концы с концами плетут браслеты для продажи туристам, а если повезет – устраиваются на работу в отели для иностранных гостей.

Дети в Уроа подаркам очень обрадовались, сразу нацепили обновки, а через полчаса вокруг россиянки образовалась большая компания из детворы. Одна из местных женщин даже попросила сфотографировать на память свою дочку в новых сандалиях. Это, учитывая обычаи мусульманской Танзании, показатель большого доверия, которого удостаивают только родственников и близких друзей.

«Ваши добрые сердца вдохновляют нас на новые подвиги», – написала на своей личной странице в социальных сетях Елена Ковалева слова благодарности «Тотемке» и ее дарителям за помощь в такой необычно африканской акции. Наверняка и новые интересные благотворительные инициативы не заставят себя долго ждать.

Этот материал был прислан на конкурс "Комсомолка. Просто о добром". Мы ждем от благотворительных фондов и волонтерских организаций истории об их работе - лучшие опубликуем на сайте kp.ru.