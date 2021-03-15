«Дюпин из рабочего района Барнаула, у него твердый характер»: О новичке сборной России по футболу рассказал его детский тренер

Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин в матче чемпионата России по футболу. Фото: Егор Алеев/ТАСС

В понедельник Станислав Черчесов назвал имена игроков, которые вызваны в сборную России к отборочным матчам ЧМ-2022 с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта), Словакией (30 марта). И среди них оказалось сразу три воспитанника одной спортшколы - «Динамо» Барнаул. Мы позвонили их детскому тренеру Александру Горбунову.

- Александр Николаевич, все обсуждают состав сборной, а в ней опять ваши ребята, но уже в другом наборе.

- Да, уже 3 человека, а не 2.

- Да, к Александру Соболеву и Александру Жирову присоединился вратарь Юрий Дюпин. А могло быть и четыре, Ерохина на этот раз нет... Я не знаю, было такое раньше, чтобы в сборной России было столько футболистов из одной спортшколы, да еще из глубинки…

- Задайте вопрос – где московские школы играют?

- Зададим. А мы вас поздравляем с этим с этим достижением. Как говорится, Россия прирастет Сибирью, сборная России тоже.

- Ну да, похоже, так.

- 32-летнего Дюпина в сборную вызвали в первый раз. Вы согласны с этим?

- Конечно. Он же своей игрой доказывает, не просто так. Прошел Первую лигу, в Хабаровске был на виду, и сейчас в «Рубине» показывает стабильную игру. Пожалуйста, последняя игра с «Зенитом» (2:1). Сколько раз выручил, пенальти взял на последних минутах (отбил удар Дзюбы). Он молодец, он боец, у него характер.

- Он с детства такой упорный?

- Да, он такой, из рабочего района Барнаула, ВРЗ называется (вагоноремонтный завод), где ребята дворовые, будем говорить так. Он и бросал футбол, и в армии отслужил, вернулся, снова начал стоять. И с ворот уходил. Он же неплохо в поле играет. Когда раньше играли в мини-футбол, он всегда в поле играл, пробивал. То есть судьба по-всякому поворачивалась. И все-таки Юра доказал себе и всем, что он хороший футболист, который умеет работать над собой. Мы были на турнире в Казани, он к нам подходил и говорит: «Николаич, я думал до «Рубина», что во вратарском деле что-то понимаю, а оказалось, что тут еще учиться и учиться». То есть растет парень, узнаёт все время что-то новое, воспринимает и прибавляет, естественно.

- Слуцкий в «Рубине» помог ему раскрыться?

- Ну, он и до Слуцкого уже стоял там. Слуцкий пришел, ему пришлось по-новому доказывать.

- Александр Николаевич, болеем за сборную и за ваших ребят!

- Только вот не знаю, даст ли Черчесов Соболеву сыграть, или опять только Дзюба.

- Ну, а кто там в нападении? Дзюба, Заболотный и Соболев. Они как бы три столба, все ростом за 190. Их же нельзя вместе ставить.

- Нет, вместе они не будут. Понятно, что будет Дзюба. Хотя Саша Соболев уже и в «Спартаке» чувствует себя уверенно. Какую он передачу сделал Мозесу, когда гол «Динамо» забили! И головой он забивал, и ногой. Доказывать теперь в сборной надо. Дай бог.

- Может быть, Жиров наконец-то появится на поле.

- Ну, не знаю. Он еще в товарищеских играх нигде не играл. Обычно Черчесов сразу никого так не ставит, он всё присматривается. Но центральных защитников мало. Появился новый Самошников, он крайний, по-моему.

- Ну да, из центральных-то – один Джикия. А кто ему помогать будет в центре?

- Ну, Кудряшов, Семенов, наверное, опять, Жиров. Смотря какой счет будет. А то Мальта упрется тоже, мало ли как. Тут же надо выигрывать.

НАШИ НАДЕЖДЫ

Вратари: Антон Шунин ("Динамо"), Сослан Джанаев ("Сочи"), Юрий Дюпин ("Рубин").

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Александр Жиров ("Зандхаузен", Германия), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Роман Нойштедтер ("Динамо"), Илья Самошников ("Рубин"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Краснодар"), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Резиуан Мирзов ("Химки"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Даниил Фомин ("Динамо").

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Антон Заболотный ("Сочи"), Александр Соболев ("Спартак").