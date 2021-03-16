Пенсионная формула: С богатых больше собираем, бедным меньше отдаем

Пенсионная формула. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

С 2021-го в России резко выросла предельная база для начисления страховых взносов. Она увеличилась более чем на 13% - до одного миллиона 465 тысяч рублей в год. Для большинства россиян эта информация ровным счетом ничего не значит. «Наверное, это важно для каких-нибудь бизнесменов, бухгалтеров или тех, кто получает большие деньги. Меня это точно не касается», - отмахнется обыватель. И будет не прав.

Коснется еще как, когда он выйдет на пенсию и она окажется меньше, чем он рассчитывал...

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПОТОЛОК

Но сперва небольшой ликбез. Пенсионная система в России солидарная. С каждого официально заработанного рубля 22% уходят в Пенсионный фонд. Из этих денег платят пенсии пожилым людям. При этом 16% от белого дохода виртуально учитываются на наших индивидуальных счетах. Их превращают в пенсионные баллы, а при выходе на пенсию их конвертируют обратно в рубли. Чем больше баллов мы заработаем, тем больше будем получать в старости (см. «Наглядно»).

Наглядно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Но есть определенный лимит. Вот он и составляет тот самый 1 миллион 465 тысяч рублей в год. Если в течение года работодатель заплатит вам эту сумму (это примерно 120 тысяч в месяц), вы получите 10 пенсионных баллов. А если вдвое, втрое или даже в десять раз больше - те же самые 10 баллов. Выше потолка не прыгнешь.

- Это сделано специально. Порог существует, чтобы не формировать в ПФР излишние обязательства перед людьми со сверхдоходами, - объясняет Евгений Биезбардис, руководитель центра аналитики «Сафмар».

Казалось бы, вполне логичная система. Она нужна, чтобы не допустить такой ситуации, при которой одни пенсионеры получали бы от государства 10 тысяч рублей в месяц, а другие - 100 или даже 200 тысяч. Но есть одно но. В последние годы реальные зарплаты россиян почти не увеличивались, а потолок страховых взносов рос опережающими темпами - по 12 - 13% в год. К чему это привело?

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СТАЛИ ВЫШЕ

- Это было сделано для того, чтобы бОльший объем зарплаты шел в страховые взносы, - объяснил «КП» один из пенсионных экспертов, пожелавший сохранить анонимность. - Чем выше потолок, тем больше денег получает бюджет. Одно дело брать 22% с миллиона рублей, и совсем другое - те же 22%, но с полутора миллионов.

Другими словами, это дополнительный налог на богатых сотрудников, точнее, их работодателей. Последние отдают больше денег в казну, а работники больше пенсионных баллов не получают.

Но проблемы богатых нас волнуют в меньшей степени. Мало кто из них будет жить на одну государственную пенсию. Чего не скажешь о других 95% работников. На них эта реформа отразится куда сильнее. Простой расчет. Если за последние три года ваша зарплата не изменилась, то вы теперь получаете в полтора раза меньше пенсионных баллов (см. «Калькулятор «КП»).

Калькулятор "КП". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИЗДЕРЖКИ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ

От чего же растет тот самый потолок страховых взносов, от которого зависит «стоимость» пенсионного балла? Он рассчитывается как средняя зарплата по стране, умноженная на специальный коэффициент. Так вот коэффициент этот увеличили с 1,6 до 2,3 (чтобы довести его до европейского уровня, хотя пропасть между богатыми и бедными у нас существенно выше).

Рост средней зарплаты на самом деле тоже отражает растущее неравенство.

- Почему у нас официальная средняя зарплата с каждым годом растет и даже опережает инфляцию? Во-первых, потому что Росстат считает доходы не всех граждан, а только тех, кто работает на крупных и средних предприятиях. Там зарплаты выше, чем у тех, кто работает в микробизнесе. Во-вторых, высокие зарплаты в последние годы росли быстрее. И это отражается на общей статистике. Если у менеджеров в Москве доход каждый год растет на 10 - 20% или даже 50%, то у простых работников в глубинке она стоит на месте. Но средняя зарплата, естественно, увеличивается, - объясняет пенсионный эксперт «КП», пожелавший остаться неназванным.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЧТО ТАКОЕ КОЭФФИЦИЕНТ

Вот и получается, что бюджет получает больше за счет крупных компаний, а будущие пенсии большинства россиян при этом с каждым годом скукоживаются.

- По сути, государство выигрывает дважды. Увеличивает собираемость за счет богатых. И уменьшает свои будущие расходы за счет бедных, - говорит эксперт «КП».

Справедливости ради, в ближайшие годы повышать потолок для страховых взносов государство не планирует. Но есть вероятность, что будут повышаться минимальные требования для назначения пенсии по старости.

- Наши расчеты показывают, что сейчас даже при получении зарплаты на уровне МРОТ (порядка 13 тысяч рублей) 30 - 35 лет трудового стажа хватит для получения обычной страховой пенсии. А вот если в дальнейшем требования к минимальному числу баллов будут расти, то минимальной зарплаты будет уже недостаточно, и человек сможет рассчитывать только на совсем небольшую социальную пенсию, - констатирует Виктор Ляшок, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.