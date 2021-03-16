Скучают ли крымчане по Украине

Автомобили клуба "4х4 Судак" во время автопробега из Судака на мыс Толстый в рамках празднования Дня России. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

ПРИЗРАК НЕЗАЛЕЖНОЙ

«Это была одна из любимейших резиденций Николая II. Кто знает, как пошла бы история России, если бы он не отрекся от престола. - Немолодой экскурсовод вел нас по залу Ливадийского дворца в Крыму. - В феврале 1945-го здесь жила делегация США во главе с Рузвельтом, приехавшая на Ялтинскую конференцию. Кто знает, как пошла бы история, если бы... А этот памятник Александру III был открыт Путиным в 2017-м. Кто знает, как пошла бы история, если бы в 2014-м Россия не поступила… так, как она поступила».

В томном взгляде экскурсовода читалась какая-то несочетаемая тоска по царской России вперемешку с недавним украинским прошлым. Не вся туриндустрия Крыма за 7 лет перестала быть зазеркальем. Нет-нет да узнаешь, что, к примеру, подземный ядерный арсенал в Балаклаве был выстроен... «по приказу минобороны Украины». Когда из года в год читаешь одну и ту же мантру, не видишь необходимости что-то менять. Кроме цен.

Россия. Республика Крым. На территории Ливадийского дворца-музея во время снегопада. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Пандемийный 2020-й для Крыма стал золотым. Полуостров наводнили туристы со всей России - больше ехать было особо некуда. Среди них был и ваш покорный слуга. «Всесоюзная здравница» ломила такие цены, что за нее было даже немного совестно. Хотя в целом Крым оставил приятные впечатления.

В первую очередь - от людей. С кем бы я ни сталкивался, задавал обязательный вопрос: «По Украине не скучаете?»

НОСТАЛЬГИЯ? ТОЛЬКО ПО РОК-Н-РОЛЛУ

- Недавно пересматривал видео своих выставок в Ялте, - рассказывает мне крымский краевед Александр Кирьянов. - Году в 2012-м там выступала харьковская группа «Танок на майдані Конго». И это было здорово! Я, блин, скучаю по тому старому украинскому рок-н-роллу. Он был колоритный, не политический, хулиганский. А больше я ни по чему прежнему не скучаю.

- А что-то вспоминаешь как страшный сон?

- Лютый национализм. Приезжала группа из Винницы и на сцену ставила танк с надписью «На Маскву». Именно через «а». Я не встречал нигде такой ненависти к России...

- Особенно ярко украинский национализм был выражен бюрократами, - вспоминает еще один мой знакомый крымчанин, политолог Владимир Джаралла. - Им нравилось измываться по мелочам. Даже к украинскому языку, красивому и мелодичному, в итоге создали стойкое отвращение из-за навязывания. Уже после возвращения в Россию сидим мы как-то втроем. Разговор зашел про очередное бюрократическое новшество, которое надо выполнять, но непонятно как и зачем. Вспомнили: «А как было раньше, на Украине?» И все одновременно умолкли, погрузившись в неприятные воспоминания. И не сговариваясь воскликнули: «Ой, ладно! Справимся». Главное - понимал каждый из нас - мы дома.

- И ни о чем не жалеешь?

- Может, политическая жизнь была поразнообразнее... Для меня как политолога это давало больше маневра и заработка. Но я понимал, что с точки зрения страны и народа это все мишура. Критикуй кого хочешь, но реальные дела все равно решаются олигархическими кланами.

ГДЕ ЖИТЬ БОГАЧЕ?

Набор претензий к «новой власти» в Крыму сегодня в принципе один: зарубленная на корню вольница, при которой можно было на дачных 6 сотках строить многоэтажный курятник-отель. И цены. За 7 лет они выросли раза в три. Правда, поднялись и зарплаты.

Придорожные объявления в Ялте, 2008 год. Фото ИТАР-ТАСС/ Игорь Кубединов

- И все равно мы недотягиваем до среднероссийского уровня жизни! - убеждает меня крымский экономист Сергей Сверлин, в сезон подрабатывающий капитаном катера. - К 2022 году средняя зарплата в Крыму должна достигнуть 38,3 тысячи рублей. Но средняя по России уже сейчас 50 тысяч. А цены-то у нас видел? Московские! Вот народ и ностальгирует по прежним, еще украинским ценам, не задумываясь, какие они там сейчас.

А сравнить есть с чем. Вряд ли сегодня крымчане обрадовались бы, получив, к примеру, украинскую платежку за коммунальные услуги.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЧЬЯ КОЛБАСА ВКУСНЕЕ

Еще крымчане любят поностальгировать по качеству украинских продуктов. Дескать, и помидоры были слаще, и колбаса, сметана жирнее. Честно скажу, мне в Крыму не приходилось силой проталкивать в себя пищу. И колбаса - не тот показатель комфорта, который кардинально влияет на жизнь. В конце концов сегодня в Крыму можно найти продукты на любой вкус и кошелек.

Я сравнил цены в службе доставки Симферополя и Полтавы - соразмерные города, столицы регионов (см. графику).

ШЛИ В РОССИЮ НЕ ЗА ЗАРПЛАТОЙ

То есть при всех равных жизнь на Украине сегодня все-таки беднее, чем в Крыму.

Да и не помню я, чтобы 7 лет назад Крым выходил на референдум ради сметаны повкуснее. В те дни Крым защищался от надвигавшейся с Киева беды - отмены всего русского: языка, истории, памятников. 96% крымчан проголосовали тогда не за тарифы ЖКХ, а за Родину, что дороже любых денег. Но в придачу получили и тарифы с зарплатами и пенсиями лучше украинских.

Стела на въезде в международный детский центр "Артек", 2015 г. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вот только сама Россия даже спустя 7 лет будто стесняется Крыма, не считая его до конца своим. И это один из главных раздражителей на полуострове. Почему в Крыму до сих пор нет филиалов крупнейших российских банков? Почему здесь роуминг российских мобильных операторов дороже, чем в Европе? Притом что внутри страны он вообще отменен! Почему сюда не заходят крупные торговые сети?

Можно сколько угодно говорить, что крымчане могут обучать своих детей на родном языке (не только русском, но и украинском и крымско-татарском) и смотреть те телеканалы, которые хотят. На Украине люди этого лишены! Но крымчане хотят чувствовать себя в России полноправно своими, а не на приставном крыльце.