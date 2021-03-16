Эрика решила окончательно преобразиться и сменила цвет волос. Фото: Инстаграм.

Дочь Ивана Урганта Эрика – девушка творческая и экстравагантная. Наследница шоумена живет в США и изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке. Она любит необычные образы и часто экспериментирует со своим гардеробом. А теперь Эрика решила окончательно преобразиться и сменила цвет волос. 20-летняя студентка покрасила волосы и брови в розовый цвет. Результатами своего эксперимента она похвасталась в Инстаграме.

Мнения подписчиков разделились: одни считают, что девушка с таким необычным оттенком выглядит ярче и интереснее. Другие уверены, что Эрика зря рассталась с естественным цветом волос.

Дочь Ивана Урганта покрасила брови и волосы в розовый цвет. Фото: Инстаграм.

Эрика родилась в предыдущем браке жены шоумена Натальи Кикнадзе, но ее с детства воспитывал Иван Ургант. Телеведущий всегда считал девочку своей дочкой. Закончив школу, Эрика в 2018 году отправилась покорять Штаты. Раньше она регулярно прилетала к родителям на каникулы, однако пандемия коронавиуса разделила семью. Иван Ургант признался, что они с женой уже год не видели старшую дочь. По словам шоумена, они с Натальей очень скучают по Эрике, но пока что довольствуются общением по видеосвязи.

Наследница Урганта часто снимается в провокационных фотосессиях и делится результатами в Инстаграме. Последний фотосет Эрики получился особенно горячим: девушка стала участницей яркой уличной съемки, для которой она выбрала очень необычный образ. Эрика нарядилась розовый жилет из искусственного меха с изображением Сейлор Мун и расклешенную джинсовую мини-юбку. Самой пикантной частью ее гардероба стали белые чулки с кружевной резинкой и того же оттенка гетры.

Результатами своего преображения она похвасталась в Инстаграме.

Parsons School of Design, в которой учится Эрике, - частная школа искусств и дизайна, расположенная в районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене. Обучение в ней стоит недешево - около 50 тысяч долларов в год, а если учесть расходы на проживание, то и все 100 тысяч. Школа Parsons считается самым выдающимся учебным заведением США в области моды и дизайна. В свое время ее закончили известные кутюрье Донна Каран, Марк Джейкобс, Том Форд, Джейсон Ву, Нарсисо Родригес и многие другие. Эту школу часто выбирают для своих детей западные знаменитости. Например, в нее поступил старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин. Правда, парень бросил вуз, проучившись в нем всего год.

Еще недавно Эрика была жгучей брюнеткой. Фото: Инстаграм.

В США дочь Урганта встретила и свою первую любовь. В Инстаграме Эрика часто делится снимками со своим темнокожим бойфрендом Мусой. Молодой человек учится с ней в одном университете, а в свободное время подрабатывает моделью. Подписчики Инстаграма Эрики подозревают, что именно Муса является автором большинства снимков, которые она публикует в своем блоге.