Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе станет гостем Радио "КП"

Трехкратная Олимпийская чемпионка Елена Вяльбе станет гостем Радио "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эфире Радио "Комсомольская правда" появится главный тренер сборной, президент Ассоциации лыжных видов спорта России, трехкратная Олимпийской чемпионке Елена Вяльбе.

Начало эфира с легендарной лыжницей — 17 марта в 13:00 по московском времени.

Бывшая спортсменка ответит на вопросы о лыжниках и будущем лыжных видов спорта. В частности, будет затронута тема успехов российских атлетов в лыжном сезоне 2021 года.

Вяльбе расскажет, где хранит свои медали и награды, а также порассуждает на тему того, сможет ли нынешняя сборная повторить ее достижения.

Кроме того, спортсменка поделится своим мнением, кто же лучший лыжник в текущем сезоне — Александр Большунов или Йоханнес Клебо. Также Вяльбе расскажет о своих ожиданиях от российской сборной на Олимпиаде-2022 в Пекине и поведает, какова вероятность того, что она возглавит сборную России по биатлону.