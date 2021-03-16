Губернатор Александр Цыбульский заявил о необходимости более «агрессивной» государственной политики по сохранению лесов

Губернатор Александр Цыбульский рассказал об опыте осознанного лесопользования в Архангельской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области/И. Малыгин.

Государству необходимо занять более жесткую позицию по сохранению и использованию лесов, считает губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Глава региона, в котором лесная промышленность является одной из ведущих отраслей в экономике, принял участие в Международном форуме-выставке «Чистая страна». Крупнейшее природоохранное мероприятие России проходит с 16 по 18 марта в технопарке инновационного центра «Сколково».

Главной дискуссионной площадкой первого дня работы форума стало пленарное заседание с участием вице-премьера Правительства РФ Виктории Абрамченко и министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова. Во время заседания участники форума обсудили важнейшие вопросы экологии: влияние промышленности на окружающую среду, обращение с отходами, уборку лесов и других природных территорий от мусорных свалок, создание в стране экономики замкнутого цикла.

Глава Архангельской области Александр Цыбульский поделился опытом своего региона в сфере осознанного лесопользования. Губернатор подчеркнул, что для Поморья, где активно развита лесная промышленность, вопросы экологии являются особенно важными. Александр Цыбульский считает, что государству необходимо проводить более "агрессивную" природоохранную политику, чтобы сохранить леса России для будущих поколений.

- Лес - важнейший ресурс, который является основой экологической жизни, экологического ощущения человека. Мы все знаем выражение «лес – это лёгкие планеты», и в этом смысле нам надо осознанно подходить к лесопользованию. Это ресурс, который может и должен дать экономике добавленную стоимость, но при этом мы понимаем, что развивающаяся промышленность требует от нас более «агрессивной» политики и в части лесовосстановления, и в части сохранения и передачи этого ресурса нашим детям, - отметил Александр Цыбульский.

Губернатор рассказал, что Архангельская область сегодня является пилотным регионом по реализации сразу пяти природоохранных проектов. Программы, связанные с лесной промышленностью, были запущены по инициативе и при поддержке Президента России и Правительства РФ. Одним из таких проектов является дистанционный мониторинг лесов.

— Очень важное направление, которое нам позволяет серьезно снизить антропогенную нагрузку на леса и повысить качество мониторинга. По сути, мы выводим из леса всю тяжелую технику и с помощью технологий в постоянном мониторинге видим изменения, которые происходят с лесами, - отметил Александр Цыбульский. - Для Архангельской области это важно. 65% леса у нас находятся в аренде. Это говорит о том, что у нас в лесу есть хозяин. В хорошем, неискаженном смысле этого слова.

По словам губернатора, в Поморье крупные компании сегодня ведут переработку древесины практически по замкнутому циклу. В лесу не остается никаких отходов от его заготовки - все идет в дело, в промышленный оборот. Цыбульский так подчеркнул важность постоянного взаимодействия бизнеса и региональных властей при реализации проектов, связанных с лесной отраслью. Только так контроль за использованием лесов будет особенно эффективным.

Еще одна важная проблема, связанная с сохранением лесов, - это актуальная информация об их состоянии. В условиях, когда промышленные компании постоянно наращивают обороты, особенно важно следить за изменениями в лесных массивах буквально в режиме реального времени. Александр Цыбульский привел пример: в Архангельской области достоверность информации о состоянии лесов составляет около 20%, при том что в других регионах эта цифра еще ниже. Данные о текущем состоянии лесов необходимо оцифровать, но это масштабная работа, с которой регионы без помощи федерального центра не справятся.

- Мы до конца не знаем, сколько у нас сегодня лесов. И именно вопросы лесоустройства – это сегодня тема номер один в экологической повестке, - подчеркнул глава Архангельской области. - Это основа той работы, которая направлена на сохранение этого ресурса. Мы должны понять, сколько у нас этого ресурса есть, и, соответственно, тогда уже подходить к его оцифровке, вовлечению в оборот, перспективам выстраивания планов по его коммерческому использованию. И здесь точно регионы самостоятельно с этой задачей не справятся. Во-первых, она дорогая. Во-вторых, с правовой точки зрения это полномочия федеральной власти, переданные региональной, поэтому даже свои деньги мы не можем на это тратить по закону, поэтому здесь получается такой парадокс.

Александр Цыбульский так же поднял вопрос о софинансировании работ по очистке российских лесов от мусора. Глава Архангельской области предложил Минприроды РФ рассмотреть возможность поддержки регионов, разделив затраты на ликвидацию свалок в лесах пополам: 50% из регионального бюджета, 50% - из федерального. Такая помощь, по мнению губернатора, ускорит работы по очистке лесов и позволит быстрее решить эту проблему.

II Международный форум-выставка «Чистая страна» является главным российским событием в природоохранной сфере. Во время его работы будут подведены итоги года во всех отраслях страны, так или иначе связанных с экологией. Участники форума так же обсудят дальнейшее развитие национального проекта "Экология". В работе выставки принимают участие более 5 тысяч человек, на ее площадках выступят около 300 спикеров. Среди них - представители Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств, депутаты Госдумы, ответственные за природоохранное законодательство, губернаторы, руководители крупных промышленных предприятий, признанные мировые эксперты в сфере экологии, разработчики природоохранных технологий и общественные деятели.