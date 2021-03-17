Рабыни серебряных коньков: Как смена тренеров у фигуристок превращается в финансовую войну

Переход Алены Косторной от Плющенко к Тутберидзе обернулся финансовым скандалом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фигурное катание до поры до времени жило в своем ледовом мирке. Тогда там тоже кипели нешуточные страсти, любовные треугольники нарушали многие законы человеческой геометрии, а ученики, бывало, бросали своих учителей. Но потом в фигурное катание пришли деньги, шоу и пара Евгений Плющенко - Яна Рудковская.

И страсти фигурного катания вырвались на свободу. Теперь почти любой переход спортсмена от тренера к тренеру превращается в скандал и войну. Потому что каждая фигуристка сейчас в России - это потенциальный бренд, это будущие титулы, призовые, рекламные контракты и, конечно, имя на афише ледово-денежных шоу.

Путешествие туда и обратно

Мир фигурного катания вот уже пару недель живет скандальным возвращением Алены Косторной к тренеру Этери Тутберидзе. Летом 2020 года одна из самых звездных фигуристок мира покинула «Хрустальный» (место дислокации «Тутберидзе-тим»). Но ушла не просто так, она переметнулась к Евгению Плющенко - в стан главного соперника, если не врага Тутберидзе.

В «Хрустальном» были разъярены. Недавно Плющенко переманил еще одну воспитанницу Тутберидзе - Александру Трусову, самую прыгающую фигуристку на этой планете. А тут еще один удар. И тогда в фигурном катании впервые всерьез заговорили о контрактной системе - чтобы никто не мог безнаказанно переманивать у тренеров их звездных учеников, в которых было вложено так много сил и средств.

Александра Трусова на льду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

А скандал с Аленой Косторной оказался настоящим сериалом. Она несколько раз прошлась по своей бывшей наставнице. «Если на льду мне что-то не удается, никто не гонит, не кричит, не ругается», - рассказывала Алена о том, как тренируется у Плющенко. И через эти слова сквозило неприкрытыми намеками, как жестко было раньше у Тутберидзе.

Хочешь Косторную? Плати выкуп

Спустя семь месяцев грянула новая серия. Косторная у Евгения Плющенко деградировала сумасшедшими темпами. Все закончилось тем, что фигуристка, еще год назад претендовавшая на то, чтобы считаться лучшей в мире, в финале Кубка России заняла 6-е место. Но фактически - 8-е: в турнире не принимали участия два первых номера сборной России - Анна Щербакова и Александра Трусова. «После сегодняшнего завтра не будет», - шептала в слезах провалившая короткую программу Косторная в ответ на утешения Плющенко.

А через два дня пробралась в «Хрустальный» просить прощения у Этери Георгиевны. В штабе Тутберидзе взяли паузу, но все-таки решились дать второй шанс блудной воспитаннице. Но тут еще было далеко до финала. Супруга Плющенко Яна Рудковская заявила, что с мамой 17-летней Алены был заключен контракт, и если фигуристка нужна кому-то еще, за нее фактически нужно заплатить выкуп. А как вы хотели? Новые программы для Косторной ставили? Аж несколько! И каждая стоила 10 - 15 тысяч евро! Платья шили? Коттедж предоставляли? Надо расплатиться.

Но снова встал вопрос: что за контракт заключила семья Плющенко - Рудковская с мамой несовершеннолетней фигуристки? И сколько теперь денег могут требовать в качестве компенсации за побег Косторной?

Евгений Плющенко требует компенсацию за понесенные затраты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Школа Тутберидзе тоже берет чужих

Фигуристок переманивают не только у Тутберидзе. «Хрустальный» тоже в этой системе и тоже забирает перспективных спортсменок. Одна из самых многообещающих юниорок, Елизавета Берестовская, ушла от тренера Сергея Давыдова к Этери Георгиевне. Спортсменке всего 13 лет, а она уже прыгает четверные. А Давыдова, который ей поставил сложнейшие прыжки, называют единственным тренером - конкурентом Тутберидзе. Так что ситуация с точки зрения этики попахивала так себе. Но опять же ни о каких деньгах и компенсациях при переходе речь не шла - в фигурном катании до поры до времени это не было принято.

Елизавета Берестовская на чемпионате России среди юниоров-2021. Фото: Мария ЛЕНЦ

И таких трансферов случается немало каждый год. Участница чемпионата мира Станислава Константинова не так давно развернулась и эффектно покинула «Ангелов Плющенко», бросив на прощание, что у нее в академии олимпийского чемпиона были панические атаки и сонные параличи. А в прошлом году тренера сменил первый номер мужской сборной Михаил Коляда. К профессору Алексею Мишину он пошел за стабильными прыжками, но прежнему тренеру Коляды Валентине Чеботаревой было сложно смириться с потерей.

Тренер Этери Тутберидзе славится своим жестким характером. Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС

Два месяца, чтобы сменить судьбу

И так каждый раз, год за годом. Так что внутренний закон о компенсациях и типовых контрактах назрел давно. Вот только никто не представляет себе, как его написать.

Сейчас правила в России такие. Все переходы фигуристов оформляются с 1 апреля по 31 мая. При этом спортсмены меняют не тренеров, а организации (клубы), за которые выступают. То есть Алена Косторная должна была уйти не от Тутберидзе к Плющенко, а из школы «Самбо-70» в «Ангелы Плющенко». А уж кто ее там тренирует - это для правил вообще несущественно. Но с переходом той же Алены все правила были посланы к чертовой бабушке. Фигуристка переходила в июле, а не весной. И по всем документам, поменяв тренера, она продолжала числиться в той же школе «Самбо-70». И всем в нынешнем сезоне было понятно - правила переходов фигуристов устарели. Нужно их менять. Но как?

Алена Косторная. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сколько стоят чемпионки?

Фигурное катание в России - спорт непрозрачный. Тут есть и трудовые контракты, и ИП. Но почти все держится на договоренностях и личных отношениях. Никто не понимает, как определить ту сумму, которую по справедливости должна заплатить семья Косторной, для того чтобы перейти к Тутберидзе. В других видах спорта давно придумали свои трансферные системы. Но все они не будут работать в фигурном катании. Потому что здесь, кажется, вообще нереально оценить деньгами будущее.

Как заложить в формулу четверные прыжки, возраст? И как отобьются эти вложения в трансфер? Ведь спорт - это бизнес. А там, где есть бизнес, должны быть прибыль и доход. Какой он у фигуристок?

Прежде чем считать доход, надо посмотреть расходы. Сколько вообще тратят те же фигуристки, чтобы дойти до взрослых крупных турниров? Считается, что порядка 20 млн рублей. Расходы на тренеров, оплата льда, костюмы, постановка программ, ОФП, медицина… И так год за годом, сезон за сезоном. Чаще всего эти расходы несут родители, во всяком случае с детсадовского возраста и лет до 12. Потом могут подключаться школы. А зарабатывать фигурным катанием можно только с 15 лет, когда разрешается выступать во взрослых соревнованиях. И то далеко не каждому.

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Миллион долларов для Загитовой

Доход фигуристок складывается из нескольких составляющих. Если ты попала в сборную России, то тебе платят стипендию до 250 тысяч рублей в месяц в зависимости от званий, титулов и т. д. Если ты занимаешь призовые места на крупных турнирах, сможешь заработать еще несколько десятков тысяч евро за сезон: тут вилка очень большая, зависит от налогов и многих других факторов.

Но главный твой заработок - на ледовых шоу и рекламе. Тут ставки самые разные. Считается, что Алина Загитова за участие в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» получила 8 млн рублей. Но это олимпийская чемпионка! Первая звезда фигурного катания! У других гонорары заметно ниже, но Илья Авербух как-то признался, что в западных шоу звездам платят по 10 тысяч евро за один выход на лед. У нас суммы значительно скромнее.

Алина Загитова во время показа ледового мюзикла "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Плюс к тому рекламные контракты. Прайс на звезд сборной России начинается с 50 тысяч евро. И тут у тандема Плющенко - Рудковская есть огромное преимущество: считается, они лучше всех умеют искать спонсоров для своих «ангелов».

Нередко тренерам и школам достается до 50 процентов рекламных доходов фигуристов и призовых от соревнований. Но у спортсменов есть еще свой дополнительный заработок - рекламные посты в Инстаграмах. Каждый из них может стоит по полмиллиона рублей. Недаром у Загитовой и Медведевой идет острое соперничество, у кого из них большее количество подписчиков.

В итоге могут набегать огромные суммы. Журнал «Форбс», например, оценил доход Алины Загитовой в 2019 году в 1,1 млн долларов. Вот он, главный трофей, за который бьются 15-летние девчонки, разучивая умопомрачительные квады, и тренеры, переманивающие к себе перспективных спортсменов. Но такой суперприз достанется лишь немногим избранным. За них и идет война.