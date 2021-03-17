«Девочка в прекрасной форме»: Пригожин похвастался 52-летней Валерией в бикини

Валерия с мужем отдыхает в Дубаи. Фото: Инстаграм.

Валерия и Иосиф Пригожин улетели из холодной Москвы в жаркие Эмираты: супруги отправились на отдых в Дубаи. В Инстаграме певица рассказала подписчикам, что прилетела в ОАЭ всего несколько дней назад, и поделилась видео, снятым на пляже. Ролик запечатлел ее во всей красе: стройная и подтянутая Валерия в синем бикини загорает на шезлонге. Как выяснилось, видео снял муж артистки.

- Еще тут девочка одна лежит… В прекрасной форме, - звучит за кадром голос Иосифа Пригожина.

Певица поинтересовалась у поклонников, нравятся ли им видео больше, чем фото.

- Говорят, что жизненные видео более интересны, чем фото. Что думаете? Заодно и проверим. Оператор, который всегда со мной, правда снимающий редко, - написала Валерия.

Иосиф Пригожин снял видео, в котором похвастался стройной фигурой жены.

Поклонники восхитились потрясающей формой певицы. Пригожин снял жену с близкого расстояния – никаких фильтров и ретуши, честное видео под ярким солнцем. Подписчики поражаются, как после рождения троих детей Валерия сумела сохранить по-девичьи гибкую фигуру. ««Фигурка девочки»; «Как такое возможно?»; «Вы шикарно выглядите!»; «Тело - бомба», «Фигура достойна восхищения», «Иосиф хвастается женой», «Время идет в обратном порядке», «Статуэточка», «Супер, как так, стольких детей родила, и живот плоский», - пишут они в комментариях.

Валерия и Пригожин часто выбираются на отдых именно в Дубаи, поскольку у них есть апартаменты в этом городе. В ОАЭ они прилетели уже второй раз за зиму, в прошлый раз они провели здесь больше месяца. Правда, предыдущий визит на юг закончился для звездной пары плачевно. В Дубаи супруги заразились коронавирусом. Продюсер перенес COVID-19 очень тяжело, по его словам, в какой-то момент он не мог дышать. У Валерии же болезнь протекала без особых осложнений.

- Как мы ни остерегались, нам суждено было заразиться этой страшной болезнью под названием COVID-19. Валерия перенесла ее легко, практически на ногах, а вот со мной приключилась другая история, - рассказал Пригожин в Инстаграме.

Валерия в отличной форме.

Поначалу 51-летний продюсер чувствовал себя вполне сносно, однако потом настолько ослабел, что не мог держаться на ногах. У него начались проблемы с дыханием, Пригожина госпитализировали в местную больницу и подключили к кислороду. Продюсер признался, что пережил «восемь дней ада», но врачам удалось его спасти. Муж Валерии отметил, что его болезнь развивалась по самому плохому сценарию, однако он смог выжить благодаря поддержке родных и грамотному лечению.

В Дубаи сейчас отдыхает и сын Валерии Арсений Шульгин с женой Лианой и новорожденной дочкой Селин. Валерия не устает признаваться в любви своей внучке и рассказывать в Инстаграме, какая она чудесная девочка. Певица с удовольствием нянчится с малышкой и говорит, что она самая счастливая бабушка на свете.