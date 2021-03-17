«Модель великолепна»: Молодая жена Авербуха Лиза Арзамасова поразила неожиданно смелым фото в бикини

Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились в декабре. Фото: Инстаграм.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились в декабре, но так и не съездили в свадебное путешествие. Теперь супруги решили наверстать упущенное и наслаждаются запоздалым медовым месяцем. Молодожены отправились отдыхать в Арабские Эмираты. Специально для отпуска Лиза купила белое бикини, которым она похвасталась в Инстаграме.

25-летняя актриса опубликовала на своей страничке кадр, снятый в Дубаи на каменистом пляже. Лиза сидит на камне, подставив лицо солнцу. Белый купальник подчеркнул ее точеную фигуру и длинные ноги.

- Переходим к водным процедурам, - подписала снимок Арзамасова.

Актриса вместе с мужем отдыхает в Дубаи. Фото: Инстаграм.

Раньше актриса никогда не публиковала в соцсети настолько смелые кадры. Но теперь, после замужества, расцвела и решила показать себя во всей красе. Тем более, что теперь есть кому делать красивые снимки: подписчики уверены, что автор фото - ее 47-летний муж. Поклонники пришли в восторг от фотографии Лизы и от ее грациозной фигуры. «Русалка вышла на берег», «Лиза, вы просто роскошны», «Красотка! Солнце, море, прекрасная девушка», «От ваших ног просто невозможно отвести глаза», «Модель великолепна», - пишут фолловеры в комментариях.

В Дубаи Лиза и Илья отправились в сафари по пустыне, сделав несколько эффектных кадров на фоне песка.

- Вы спрашивали: где муж? Так вот же он! – подписала актриса совместное селфи с Авербухом.

- Вы спрашивали: где муж? Так вот же он! – похвасталась актриса совместным селфи с Авербухом. Фото: Инстаграм.

С Лизой Илья начал встречаться, когда ей было всего 17 лет. Продюсер приметил ее во время шоу «Ледниковый период»: он был звездным тренером, а она - одной из участниц популярного телепроекта. Фигурист и актриса долго скрывали свой роман. Об их отношениях стало известно в июле прошлого года, когда Лиза уже жила в доме Авербуха.

20 декабря прошлого года влюбленные тайно расписались в одном из загсов Москвы. Церемония была скромной: Лиза пришла на регистрацию в вечернем платье и без фаты, Илья - в обычном костюме. Видео, снятым во время бракосочетания, супруги поделились в Инстаграме. Обмениваясь с мужем кольцами, актриса утирала слезы счастья.

- Маршрут построен, - сообщил Илья о своей свадьбе с Лизой.

Актрисе удалось подружиться с сыном Авербуха от первого брака. 16-летний Мартин – сын продюсера от фигуристки Ирины Лобачевой – сейчас живет в загородном доме отца вместе с ним и с мачехой. С Лобачевой Авербух развелся 13 лет назад, супруги прожили вместе 12 лет.