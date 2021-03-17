Мигрант собирался взорвать торговый центр в Майкопе, чтобы "отомстить за братьев"

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело "приготовление к террористическому акту" Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

На коленях в майкопском "Магнит семейный" стоит работник магазина молодой мигрант. Рядом черный флаг запрещенного в России террористического общества Исламское государство*, книги и химикаты для изготовления бомбы.

- Цель прибытия в город Майкоп?

- Чтобы совершить в Майкопе взрыв, - отвечает мигрант дрожащим голоском.

- Где именно?

- В торговом центре.

- В каких целях?

- Отомстить за братьев?

- Каких братьев?

- Исламское государство*, все.

Следователи выясняют, что за каких братьев собирался мстить задержанный. Отметим, что для совершения теракта мигрант начал набирать группу среди выходцев из Средней Азии и сделал себе поддельные миграционные документы.

- В результате проведенных мероприятий на территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку к террористическому акту в местах массового пребывания граждан. По адресу проживания задержанного обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, флаг международной террористической организации «ИГИЛ» (запрещена в России решением Верховного суда Российской Федерации от 29.12.2014 года), карта г. Майкоп с объектами террористических устремлений, средства связи, содержащие значительное количество террористического контента, интернет-инструкции по изготовлению средств террора, а также поддельные миграционные документы, - сообщили в ФСБ России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело "приготовление к террористическому акту". Он арестован.

* Запрещенная в России террористическая организация

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