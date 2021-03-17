Александр Невский, герои Достоевского и амурские тигры: Воспитанники колоний прислали 98 работ на творческий конкурс «С чистого листа»

Работа участника конкурса «Два тигра в родном крае». Фото: предоставлено АНО «ФК «Тотем»

Юные воспитанники колоний со всей России приняли участие в первом федеральном творческом конкурсе «С чистого листа». Ребята прислали 98 работ в самых разных жанрах – от живописи и скульптуры до дизайна и декоративно-прикладного искусства. Конкурс проводится по инициативе футбольного клуба «Тотем» совместно с ФСИН России и центром "Амурский тигр". Его главная цель – отвлечь подростков, попавших в исправительные учреждения, от криминальной среды и помочь им вернуться к нормальной жизни, навсегда покончив с прошлым.

Теперь юным конкурсантам предстоит самый волнительный момент: творческое жюри отберет лучшие работы и 30 марта объявит имена победителей. В жюри вошли известные и уважаемые в мире искусства люди. Самые интересные работы победителей и лауреатов конкурса «С чистого листа» попадут на специальную выставку, которую организуют партнеры проекта, и их смогут увидеть тысячи людей по всей стране.

По словам членов жюри, участвуя в конкурсе, ребята постарались максимально раскрыть свои таланты. Некоторые из воспитанников колоний раньше учились в художественных школах и теперь получили шанс вспомнить полученные навыки. У конкурсантов была возможность выбрать любую из заданных организаторами тем. Одна из них - празднование 800-летнего юбилея князя Александра Невского, защищавшего русскую землю от шведских и немецких захватчиков. Образ князя, национального героя в шлеме и латах, вдохновил многих участников. Другая интересная тема, ради которой подросткам нужно было погрузиться в сложный мир героев Достоевского, - 200-летие со дня рождения писателя. Ребята переосмыслили и по-своему интерпретировали роман «Преступление и наказание», воплотив свои мысли в художественной форме. Одной из самых популярных среди воспитанников колоний тем стала экология и сохранение занесенных в Красную книгу амурских тигров, восстановлению популяции которых в России уделяется огромное внимание.

Работа участника конкурса «Портрет Александра Невского». Фото: предоставлено АНО «ФК «Тотем»

Работы на конкурс приходили из разных уголков страны. Особенно активно в творческое состязание включились подростки из Ижевской воспитательной колонии: из Удмуртии пришло сразу 17 работ. Воспитанники Мариинской колонии прислали 13 работ и попали на второе место. Третьими по активности в конкурсе стали ребята из Новооскольской воспитательной колонии Белгородской области, приславшие 11 работ.

Жюри конкурса возглавил главный редактор Межгосударственного информационно-аналитического журнала о культуре и искусстве государств-участников СНГ «Содружество искусств» Андрей Блиок. По его мнению, главная цель конкурса – с помощью творчества постараться пробудить в воспитанниках колоний доброе начало.

- Подростки, отбывающие наказание в воспитательных колониях, очень разные, - говорит Андрей Блиок. - Некоторые успели даже поучиться в художественных школах и это видно. Но есть и интересные самоучки, талантливые от природы, но с которыми никто не занимался. Впрочем, самое важное для нас не только найти детей с потенциалом, а заложить в оступившихся подростков – участников конкурса – зерно разумного, доброго, вечного. Мы будем очень рады, если все это укажет им дорогу к нормальной жизни.

Работа участника конкурса «Мир глазами Достоевского». Фото: предоставлено АНО «ФК «Тотем»

НАША СПРАВКА

Первый общероссийских художественный конкурс - часть большого социального проекта для воспитанников колоний «Начни с чистого листа», организованного АНО «ФК «Тотем» совместно с ФСИН России и центром "Амурский тигр". Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и организационном содействии Совета Федерации РФ. В течение 2021 года воспитанников колоний ждет немало интересных событий, в том числе масштабные выездные форумы АНО «ФК «Тотем» в регионах. Тренеры и команда юниоров футбольного клуба «Тотем» побывают в восьми воспитательных колониях ФСИН России: Можайской, Колпинской, Новооскольской, Ижевской, Белореченской, Новосибирской, Томской и Кировоградской.