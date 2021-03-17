В России вынесен приговор членам "Черного блока"*

Суд вынес мягкий приговор участникам «Черного блока» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суд вынес приговор членам запрещенной в России экстремистской организации "Черный блок" Артему Воробьеву, Дмитрию Никитину и Виктору Трофимову. Приговором суда за "участие в экстремистском сообществе" и "хулиганство" Воробьеву назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 4 года, Никитину – в виде 3 лет условного лишения свободы, Трофимову – в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

- Следствием и судом установлено, что в 2015 году Владимир Комарницкий и Дмитрий Спорыхин в соучастии с иными лицами создали экстремистское сообщество, а также привлекли к его деятельности других участников, среди которых были Воробьев, Никитин и Трофимов, с целью осуществления публичных призывов к экстремистской деятельности. Члены экстремистского сообщества на систематической основе проходили обучение навыкам участия в массовых беспорядках, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

У организации била своя символика и свои правила. Участники конспирировались, а действия координировали с помощью соцсетей.

Отметим, что запрещенная в России экстремистская организация "Черный Блок" считается экспертами международной и подразумевает движение националистов, которые придерживаются идеологии национал-социализма. Отличительной особенностью их стало выступление на шествиях в черной одежде и под черным флагом.

Следователи при содействии сотрудников подразделений МВД и ФСБ России продолжают устанавливать других участников экстремистского сообщества. По данным СК России двое членов запрещенной организации

Владимир Комарницкий и Дмитрий Спорыхин, нарушили меру пресечения в виде домашнего ареста и скрылись от следствия. Теперь они объявлены в уголовный розыск. *организация запрещена в РФ